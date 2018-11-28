Кто виноват во взлетах и падениях сырьевых товаров? — Investing.com Россия

Предполагалось, что этот год на товарных рынках пройдет под знаком «быка». Ведущие представители финансового мира, начиная от Всемирного банка и заканчивая Goldman Sachs, предсказывали опережающий спрос почти на все товары: нефть, металлы, зерно и т.д. Вместо этого «медведи» обвалили нефть и нанесли сильный ущерб прочим товарам, на исправление которого потребуется много времени.

Сырьевые товары, которых миновала резня 2018 года, можно пересчитать по пальцам. Главными победителями стали одни из самых маленьких рынков.

Natural Gas Weekly Chart

, который получает менее двух третей средств инвесторов, вливаемых в , зафиксировал наибольшую прибыль с начала года с приростом в 40%. Для сравнения, нефть WTI скинула 35%. выросла на 18%, при этом объем торгов составил всего 3% от рынка , которые потеряли почти 10% с начала года. Среди драгоценных металлов набрал 7%, в то время как , которое имеет вдвое больший объем рынка, снизилось на 7%.

Сырьевые товары падают в тандеме с фондовым рынком

В то время как каждый класс товарных активов (энергоносители, металлы и продукция сельского хозяйства) оказался в минусе, рыночных обозревателей удивляет нарушение обратной зависимости между сырьевыми товарами и фондовым рынком. 21-компонентный снизился на 8%, в то время как также фиксирует потери.

Как правило, товары предлагают инвесторам возможность диверсифицировать их портфель, то есть они должны укрепляться в условиях падения рынка акций. Однако сохранил обратную зависимость, с начала года прибавив 6%.

Итак, как сырьевые товары смогли упасть за год после столь многообещающего старта? Ведь незадолго до наступления 2018 года эксперты Goldman отметили, что перспективы спроса на сырьевые товары были «еще сильнее, чем год назад, с очевидным сильным и синхронным глобальным ростом».

Все началось с торговой войны

Начало краху сырьевых товаров положило ралли доллара из-за торгового конфликта между США и Китаем. Тарифная война между крупнейшими экономиками мира снизила спрос на металлы и зерновые – две главных статьи импорта в Китай из США. Несмотря на это, цены на нефть продолжали расти в течение почти пяти месяцев до начала октября, достигнув четырехлетних максимумов. Этому способствовали антииранские санкции президента Трампа, призванные полностью убрать Иран с рынка.

Затем ситуация столь же агрессивно развернулась, поскольку санкции США в отношении Тегерана оказались более мягкими, чем ожидалось. Добыча нефти в США также достигла рекордных максимумов наряду с ростом добычи в Саудовской Аравии и России.

Одновременно с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги и подозрениями о том, что за этим стоят высшие должностные лица Саудовской Аравии, ОПЕК оказалась во власти Трампа, который с тех пор оказывает давление на Эр-Рияд с целью поддерживать высокий уровень добычи нефти и сдержать цены на сырье.

Нефть потянула за собой весь рынок

WTI Weekly Chart

В результате мы получили самый продолжительный «медвежий» рынок нефти, который сейчас оказывает давление на все сырьевые товары.

Эксперты Goldman Sachs ранее на этой неделе отметили, что нынешняя слабость сырьевых товаров выглядит удивительно, поскольку рецессия не наблюдается, а за 2019 год мировая экономика должна вырасти на 3,5%. Хотя мягкие санкции в отношении Ирана, возможно, стали катализатором падения нефти, это не является поводом продолжить распродажу, сказал банк с Уолл-стрит, добавив:

«Мы считаем, что ответ заключается в отсутствии свободного капитала, выделенного для рынков сырьевых товаров. В отсутствие независимых трейдеров системные игроки занимают намного большую долю рынка и оказывают давление на цены».

Вините алгоритмы, а не людей

Эти системные трейдеры зачастую представлены торговыми роботами, которые работают исходя из технической картины, без оглядки на фундаментальные факторы.

Goldman отмечает, что подобные «алгоритмы»

«реагируют на шаблоны и отношение риска к прибыли, которые отодвигают фундаментальные факторы на второй план или даже торгуют против них. Исторически сложилось так, что они построены на анализе импульсов и волатильности».

Эксперты добавили:

«В нынешних условиях кратковременные стратегии, основанные на волатильности, разворачивают позиции, создавая всплеск волатильности, в то время как стратегии, построенные на импульсе, вызывают снижение цен на нефть. Без каких-либо независимых средств, чтобы выступить с другой стороны уравнения, ликвидность иссякает, что усиливает импульс к снижению, в результате чего товары дешевеют сильнее, чем акции, формируя более негативный прогноз спроса».

«Неустойчивая» рыночная среда

Банк с Уолл-стрит отмечает, что нынешняя неблагоприятная ситуация на рынке нефти неустойчива, и предсказывает, что все может измениться, если ОПЕК решит сократить производство на предстоящем заседании (6 декабря), независимо от угроз Трампа. Goldman также ожидает, что Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин согласуют торговую сделку на предстоящем саммите G20 в пятницу.

Вот как выглядит список лидеров рынка сырьевых товаров и рекомендации по ним:

Природный газ: +44%, покупка

: +18%, продажа

Овсяная крупа: +18%, продажа

: +13%, активная продажа

Палладий: +7, активная покупка

: +5, нейтральная позиция

: +3, нейтральная позиция

: + 2, активная продажа





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