Кто виноват в расстрелах на Майдане и когда Украина начнет производить собственные ракеты: ТОП-5 цитат недели — СЕГОДНЯ

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Президент Порошенко рассказал, за счет чего выдержала украинская экономика во время войны

Кто виноват в расстрелах на Майдане и когда Украина начнет производить собственные ракеты: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e6e/86d/5c5e6e86dccf3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e6e/86d/5c5e6e86dccf3.jpg 2019-02-09T14:00:00+02:00 Политика Президент Порошенко рассказал, за счет чего выдержала украинская экономика во время войны

Читайте главные цитаты уходящей недели от ведущих украинских политиков и экспертов в специальном материале сайте «Сегодня».

Президент Петр Порошенко: Экономика Украины выстояла после удара РФ благодаря торговле с ЕС и США

Украине удалось выстоять и открыть новые рынки благодаря соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли с Евроcоюзом, а также активизации торговых отношений с США. Об этом 5 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

По его словам, РФ нанесла сильный удар по экономике Украины из-за войны и оккупации части украинской территории, когда было потеряно около пятой части промышленных предприятий. Президент добавил, что сейчас она «не дает нам экспортировать ни в Среднюю Азию, ни на Ближний Восток, ни даже в Китай».

«За четыре года экспорт в страны Европейского Союза в физическом объеме и денежном выражении вырос на 55%», – сказал Порошенко, добавив, что доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, а доля РФ – 7,6%.

Президент также отметил, что за 2018 год экспорт украинских товаров в США вырос более чем на 25%, а за пять лет – удвоился. По его словам, импорт увеличился с 1,9 млрд долларов до 2,9 млрд долларов.

Генпрокурор Юрий Луценко: Во всех смертях на Майдане виноваты Янукович, Захарченко и Якименко

Прокуратура завершила экспертизу в деле о расстреле участников Евромайдана и подтвердила, что активисты не виноваты в гибели правоохранителей в центре Киева в феврале 2014 года. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал виновных.

«Именно приказ Януковича и руководителей СБУ Якименко и МВД Захарченко на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов – дословно цитирую «стоит в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и стражей порядка на Майдане». Итак, никто из майдановцев не виноват в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые такой приказ», – заявил Луценко.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период с 19 по 22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

Глава МИДа Павел Климкин: Украина располагает потенциалом в сфере ракетного оружия

Украина должна ответить на новые вызовы в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, и какие ракеты будут нужны нам для будущего, решать будем мы», – заявил Климкин на вопрос журналиста, возможно ли в Украине собственное производство ракет средней и малой дальности.

Напомним, что 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него.

Военный эксперт Юрий Федоров: Путин часто лжет, но его ложь легко опровергается

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что «Россия не втягивается в гонку вооружений», профессор Пражского муниципального университета, военно-политический эксперт Юрий Федоров отметил, что «Путин часто лжет, но его вранье легко опровергается». Об этом военный эксперт рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Путин, мы это хорошо знаем, часто лжет, причем во многих случаях лжет глупо. Его вранье легко опровергается. Россия уже втянута в гонку вооружений. С того самого момента, когда начала испытывать наземный вариант «Калибра» и размещать для него пусковые установки. Говоря о том, что Россия не втягивается в новую гонку вооружений, Путин, как я думаю, хочет успокоить внутреннюю аудиторию, обеспокоенную тем, что новые системы оружия требуют новых немалых ассигнований, тогда как в России растет число людей, живущих в прямом смысле слова в нищете или на ее грани,» – рассказал Юрий Федоров.

Посол Александр Левченко: Если РФ заблокирует «план Сайдика», у нас не остается инструмента по мирному разрешению ситуации

7 февраля в редакции сайта «Сегодня» состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению «мирного плана Сайдика» – документа, предложенного специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (TCG) послом Мартином Сайдиком. В нем изложен план введения миротворческого контингента ООН на территории, неподконтрольной Украине.

Во время дискуссии о том, способен ли «план Сайдика» в итоге прекратить агрессию России на Донбассе и привести к миру, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко выразил сомнение в том, что план поддержит Россия – особенно если Украина по результатам рассмотрения внесет свои предложения в документ.

«Опасность того, что Россия может заблокировать решение по отправке миротворческой миссии. Если она блокирует план по направлению Международной операции, у нас фактически не остается инструмента по мирному разрешению ситуации в Донбассе, и все потуги, которые стоят в Минском документе, становятся бесперспективными», – отметил Александр Левченко.

Полностью самые острые моменты обсуждений читайте в специальном материале сайта «Сегодня» («Нужен ли план Сайдика Украине: эксперты о плюсах и минусах новой идеи»)

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