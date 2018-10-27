Кто в Украине самый богатый: ТОП-100 влиятельных людей страны

В Украине ежегодно составляют рейтинг 100 самых богатых личностей. Согласно статистике, эти люди способны одним махом погасить половину всего государственного долга страны.

Среди самых богатых украинцев — три женщины, 101 мужчина и три семьи. Участники рейтинга сконцентрировали в своих руках 37,5 миллиардов долларов, что на 43 % больше, чем в прошлом году. Об этом Информатор узнал из списка, составленного журналом Новое Время совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.

Эта сотня богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний только за последний год увеличился с прошлогодних 33 % до нынешних 43 %.

На чем зарабатывают самые богатые люди?

На увеличение состояния миллиардеров и миллионеров повлияла благоприятная ситуация на сырьевых биржах мира, отражающая рост потребления металлургической и железорудной продукции. Большую часть активов в этой отрасли контролируют люди, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге.

Лидеры рейтинга

Который год список самых богатых людей возглавляет Ринат Ахметов. За год он стал богаче на 5,3 миллиарда долларов. Банкир владеет третью всего состояния 100 богатейших.

Также в первую пятерку самых богатых людей Украины вошли: Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский. Президент Украины Петр Порошенко занимает шестую позицию с состоянием 1,1 миллиард долларов. По данным экспертов его состояние за прошлый год увеличилось на 10%. Закрывают десятку лидеров Константин Жеваго, Юрий Косюк, Алексей Мартынов, Александр и Галина Гереги.

Новые участники рейтинга

В этом году в рейтинг Топ-100 самых богатых попали семь новых фигурантов. Пятеро из них заработали свое состояние благодаря работе в сфере недвижимости. «Новичками» в ТОПе стали Владимир Галантерник (недвижимость в Одессе, Аркадия-сити), семья Габович (недвижимость в Киеве), братья Супруненко (недвижимость в Киеве) и киевские застройщики: Максим Микитасьт (Укрбуд) и Владимир Зубик (Интергал-буд).

Также, впервые в рейтинге основатели крупнейшего частного почтового оператора в стране «Нова пошта»: Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Уровень их достатка составляет по 102 миллиона долларов.

Мировая экономика растет, потребляя все больше сырья, в том числе и металлов. Будет стремиться вверх и цена на нефть в ожидании санкций, направленных против Ирана, и возможной торговой войны между США и Китаем. Кроме того, в мире популяризируют украинскую продукцию, избавляясь от заградительных мер.

Ранее мы писали о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов потерял свои позиции в мировом рейтинге богатых людей. В этом году Ахметов не попал в ТОП-300, оказавшись на 307 позиции списка.

Анна Майзель

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