Кто станет мировым лидером, если исчезнут США

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Русская семерка

Если представить, что США не станет на карте мира, через природные катаклизмы (цунами, землетрясение, или по другой причине.), или эта супердержава попросту распадется через внутреннее противостояние, какое государство займет ее место и будет играть главную роль на политической арене? Как изменится мир после таких событий, улучшится ли мировая экономика или пострадает? В этом случае политологи рассматривают три варианта развития событий.

Первый — мировое лидерство займет Китай. Экономика и технический прогресс позволяет этому государству завоевать мировой авторитет.

Эта страна развивается колоссальными темпами, и попросту может поглотить экономику других государств. Другой вариант — первенство займет Россия, которая также имеет значительный потенциал для развития, богатые природные ресурсы, хорошо оснащенную армию, и стабильную экономику.

Третий вариант — на мировую арену может прийти государство, которое пока что находится в тени, и выжидает своего звездного часа. Это может быть мощная с финансовой точки зрения страна, которая пока накапливает ресурс, и выбирает правильную тактику, для дальнейшего управления миром. Как вариант это могут быть: Германия, Япония, или любое другое быстро развивающееся государство.

Если рассматривать этот вариант с экономической точки зрения, то после исчезновения США, будет плохо всем государствам мира, так как мировая экономика во многом зависит от американских инвестиций. Также на много лет приостановится мировой прогресс, ведь множество технологий, изобретений, которыми мы пользуемся ежедневно, были разработаны, усовершенствуются и продолжают разрабатываться именно в США.

Обесценятся деньги. Триллионы долларов превратятся просто в бумагу, в результате чего начнется масштабный финансовый кризис. Рухнет вся банковская система. Перестанет функционировать интернет, и т.д.

Может пострадать и экономика России, ведь основу ее бюджета во многом определяет продажа нефти, леса именно в Америку. Нас будет ожидать продовольственный кризис, ведь США во многие страны поставляет не только продукты питания, но одежду, технику, поэтому может наступить дефицит данных товаров.

Другие политологи предполагают, что с таким развитием событий, станет намного легче в плане военных конфликтов, экологических катастроф, экономических кризисов. Невозможно вспомнить хотя бы одну страну, куда бы не вмешалась Америка, и не диктовала свои условия. Нетрудно заметить, что каждые 15 месяцев в мире начинаются войны: Панама, Гаити, Сомали, Персидский залив, Ливия, Ирак, Египет, Афганистан, и теперь уже Украина.

Если Америка исчезнет другая страна, которая займет ее место, так же будет диктовать свои правила, которые будут нравиться не всем, так что по сути ничего в мире не изменится!

Экономисты прогнозируют, что после исчезновения США может наступить настолько существенный финансовый кризис, что тот который случился в 2008 году, покажется несущественным. Большинство стран столкнется с безработицей, значительно упадут зарплаты, люди станут выходить на демонстрации и митинги. Мир буде охвачен войной за власть.

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