Кто правит США

Как партия может повлиять на позицию конгрессмена при голосовании в американском парламенте? Да никак! Конечно, и в республиканской, и в демократической фракциях существуют, так называемые, whips-«кнуты», то есть функционеры, призванные обеспечить партийную дисциплину и единое мнение. Однако принудить конкретно «за» или конкретно «против» «кнуты» не могут — юридическая компетенция отсутствует, нет такого закона.

Максимум, какое наказание грозит депутату, пошедшему не в ногу с партайгеноссе — отказ от его поддержки партией на следующих выборах. Что отнюдь не фатально, в крайнем случае — можно перейти на другую работу, например, в исполнительную власть. Можно соскочить со «слона» на «осла», либо наоборот (не забыли, Трамп, аж 8 лет был демократом) и уже оттуда опять штурмовать Конгресс. Можно объявить себя «независимым» (в последнем Сенате таковых было двое), можно… Да, в конце концов, тебя скорее всего простят, особенно если ты сильный кандидат в своём округе.

Не приходило в голову, как республиканцы, имея большинство в обеих палатах Конгресса, умудрились провалить импичмент Биллу Клинтону, который сами же и затеяли? Администрация президента США тогда грамотно поработала с депутатами — вы тут поставьте «за» (иначе вас не поймут), а здесь «против». А мы уж вас не забудем: хотите должность посла? Или мэра? Может в Госдепартамент? Или Пентагон? Дальнейшее доделала социальная математика.

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Допустим у 10 человек (четверо — алкоголики, шестеро — трезвенники) спросили, какие напитки надо продавать в магазинах: а) водка, б) квас, в) минеральная вода, г) «кока-кола». Казалось бы, водке ничего «не светит», ведь трезвенников больше в 1,5 раза. Но,

4 (все алкоголики) — единодушно проголосовали за водку

3 — выбрали квас

2 — минеральную воду

1 — «кока-колу»

В итоге победила водка. Ну, или в ситуации с Биллом Клинтоном — импичмент не прошёл. Многие республиканцы примкнули к демократам и совместно они оставили «сексофониста» в должности. Между прочим, Борис Ельцин при угрозе отрешения от президентства со стороны коммунистов примерно в то же самое время, в 1999 году, действовал по той же схеме. Если бы поводы для импичментов «не размазывались», а сконцентрировались всего на одном пункте (не важно, каком), то, как знать, как знать…

Впрочем, сейчас это значения не имеет, я лишь скептизирую отечественный аналитизм по поводу победы «синих над красными» в одной, отдельно взятой палате. Не устаю повторять — в США, несмотря на два «крупняка» и кучу «мелочи», де-факто однопартийная система. Эдакая «Капиталистическая партия Америки» — КПСША по аналогии с КПСС, которую в своё время надо было просто разделить на две половины, конкурирующие между собой. Заменить «взносы» на «пожертвования», «коррупцию» на «лоббизм»… И «однопартийцев» считать не по членским билетам (в Америке такого нет), а по голосам избирателей — проголосовал за нас, значит «наш», партийный.

И всё-таки, коли уж зашёл разговор про импичмент, задумайтесь: несмотря на всю демократию в США, там за всю историю ни разу не смогли отрешить президента от власти обычным голосованием. А у нас, «вечно тоталитарных», Никиту Сергеевича Хрущёва — смогли. Или это только у них «импичмент», а здесь исключительно «переворот»? На всякий случай, напоминаю — Никсон ушёл в отставку сам. Так и Ельцин тоже ушёл сам…

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