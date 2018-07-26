Кто подставил наше правительство с выплатой пенсий?

Кто подставил наше правительство с выплатой пенсий?

Все чаще можно услышать мнение, что проблемы с выплатой пенсий в июле этого года – это спланированная провокация против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ведь он, как глава правительства, отвечает за работу правительства, и невыплата пенсий – это проблема всего правительства Украины, а не только Пенсионного фонда. Кроме того, удар по имиджу Гройсмана не может не затронуть и Петра Порошенко. В Украине Гройсман воспринимается как человек Порошенко, и поэтому они несут солидарную ответственность. А это значит, что в преддверии выборов президента Украины Порошенко может потерять большое количество самых дисциплинированных избирателей – пенсионеров. Но так ли это на самом деле? Или все же проблемы с выплатой пенсий – это чисто техническая проблема, как заявил Гройсман, и не стоит на нее обращать внимание?

Будет еще служебное расследование, где виновным сделают очередного «стрелочника», который в действительности никакого отношения к проблемам по выплате пенсий не имеет. Всегда главные виновники остаются в тени скандала. Но кто же эти главные виновники, которые довели до того, что мизерные украинские пенсии (а по-другому их нельзя назвать, потому что они действительно ужасно маленькие) и то не могут выдать вовремя? Казалось бы, такое невозможно, когда работает целое правительство Украины с громадным количеством госчиновников. Все правильно, это если оно работает, а не делает вид, что что-то делает.

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Проблема с выплатой пенсий – это просто один из фактов, который хорошо показывает, что в Украине неэффективное правительство, которое не умеет работать и не понимает, что такое управлять государством. Волей случая, а точнее в результате Майдана, люди, которые при других обстоятельствах не работали бы на высших государственных должностях, стали премьерами, министрами и госслужащими. В результате в Украине на уровне государственного управления появились просто некомпетентные люди, которые не умеют решать даже простые проблемы по выплате пенсий. Ожидать от них действительно толковых или правильных решений не приходится. Это только говорится, что «кухарка может управлять государством», в действительности управлять министерством, а тем более правительством, должен профессионал, который знает экономику Украины, понимает, как она работает, что такое госуправление и какие есть механизмы организации работы госорганов и министерств, чтобы не было сбоев. Но если человек делает очень быструю карьеру и плохо понимает, куда его занесли политические ветры перемен, то и результат его работы – одни провалы.

Только не стоит говорить, что, мол, раньше, до Майдана, в Украине было более эффективное правительство. Если бы оно было эффективным, люди на Майдан не вышли бы. Беда Украины в том, что у нас часто правительство формируется не из профессионалов, которые действительно знают, что такое экономика, и как она работает, а по принципу преданности. В результате и получаем «пенсионные скандалы» или «цены на капусту – это самый главный индикатор роста экономики Украины».

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Уже прошла информация, что Госказначейство Украины дает кредит Пенсионному фонду, чтобы решить проблему с выплатой пенсий. Если перевести это на человеческий язык, это значит, что НБУ сделает скрытую эмиссию гривны, потом эти деньги через Госказначейство попадут в Пенсионный фонд, и в авральном порядке проблема будет решена. Но решена будет только эта проблема. А вот проблема неэффективной работы правительства Гройсмана остается. Если бы Владимир Гройсман был настоящим премьер-министром, то он должен был бы немедленно подать в отставку и возложить на себя всю ответственность за проблемы с выплатой пенсий в Украине. Но кто же в Украине откажется от госкормушки. Не для того делали они Майдан, чтобы поступать по-честному и думать о народе Украины. Главная цель всех революций одна – как можно быстрее дорваться до власти, чтобы можно было «заработать на ровном месте», а народу Украины рассказывать о реформах и о том, что завтра будет лучше, чем вчера. Вы в это верите?

Александр Охрименко

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