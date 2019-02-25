Кто меняет рынок электронной коммерции — vc.ru

На конференции FuturEcommerce обсудили новые направления бизнеса и инвестиции в них.

В ноябре Mail.Ru Group провела конференцию FuturEcommerce, на которой собрались 700 представителей бизнеса. На одной площадке выступили спикеры из крупных российских и зарубежных компаний, которые занимаются электронной коммерцией. У Mail.Ru Group есть свои сервисы такси, доставки еды и покупки одежды, поэтому компания решила собрать и других участников рынка, чтобы вместе обсудить его перспективы и барьеры для развития. Полную запись выступлений на конференции можно посмотреть на сайте.

В ближайшие пять лет электронная коммерция сгенерирует наибольший объём выручки среди всех цифровых сервисов. Особенно это актуально для России, где онлайн-торговля пока отстаёт от многих стран по проникновению и, например, уступает Китаю в шесть раз.

По заказам еды разница ещё больше — тут мы уступаем Бразилии в два раза, Турции — в 12 раз, и тому же Китаю — в 31 раз. Но у меня есть уверенность, что мы находимся на заре взрывного роста и создания многомиллиардных компаний.

Борис Добродеев

Генеральный директор Mail.Ru Group

Микромобильность

Этот термин означает передвижение на велосипеде, самокате, скутере или сегвее. Микромобильность стала новым городским трендом, и сейчас интересует бизнес не меньше, чем рынок каршеринга.

На FuturEcommerce Кайо Франко представлял компанию Yellow — крупный латиноамериканский стартап, который занимается арендой велосипедов и электроскутеров. Компания привлекла $60 млн инвестиций на этапе выхода на рынок. По мнению спикера, личный автомобиль утратил привлекательность и стал просто средством перемещения по маршруту. В то же время поездка на скутере становится новой формой путешествия и исследования городского пространства.

Компания Mobike занимается совместным использованием велосипедов и за три года существования достигла оценки в $3 млрд. Её представитель Пол Чжу рассказал, что городские власти скептически отнеслись к его бизнесу, но со временем попросили Mobike увеличить количество велосипедов: пользователи вошли во вкус и разгрузили автомобильные магистрали.

При этом велошеринг — тяжёлое направление бизнеса. Из-за высоких требований к качеству и износостойкости велосипедов, игроков на этом рынке не должно быть много — двух-трёх компаний вполне достаточно для здоровой конкуренции и хорошего сервиса для потребителей. Кайо Франко с этим согласился, добавив, что в будущем останутся только крупные компании, которые разбираются в рынке и могут инвестировать в перспективные направления. В их число войдут и те, кто предлагает пользователям сразу несколько видов транспорта.

В качестве эксперта на конференции выступил Томас Бирман, ранее возглавлявший крупные немецкие сервисы каршеринга. Он рассказал, что пользователи вряд ли навсегда остановятся на одном виде передвижения: в одних ситуациях они будут предпочитать автомобиль, в других — самокат. И если в городе представлены разные виды транспорта в аренду, то жители избавляются от личных автомобилей.

По данным исследований в Северной Америке, от шести до восьми личных автомобилей в долгосрочной перспективе могут быть замещены одним каршеринговым.

К главным сдерживающим факторам совместного использования велосипедов и скутеров эксперты отнесли следующие:

Неразвитая культура езды, которая ведёт к нарушениям правил дорожного движения.

Расходы на ремонт и амортизацию — они составляют одну из самых больших статей расходов.

Несоблюдение требований безопасности — пользователя тяжело заставить, например, надеть шлем.

Городские власти, которые противостоят хранению велосипедов и скутеров на улице.

Маркетплейсы услуг

В России активно развиваются маркетплейсы, которые предлагают услуги профильных специалистов: уборку, медицинскую помощь или, например, ремонт. На конференции выступили главы трёх таких агрегаторов: Qlean, Doc+ и Profi.ru. Двое из них признались, что в России ещё многое не сделано, и лишь Руслан Зайдуллин, основатель Doc+, присматривается к экспансии на зарубежные рынки.

Один из сдерживающих факторов — слишком маленькая доля самозанятых: в России их не больше 3%, в то время как в США каждый третий работает на себя. Главная причина такого разрыва — отсутствие инфраструктуры. Поэтому задача игроков на рынке — создать условия для самозанятых.

По мнению основателя Profi.ru Егора Руди, свободные ниши всё ещё есть — стоит обратить внимание на услуги с высокой частотой спроса, например, массаж.

Отдельная категория сервисов сформировалась вокруг уборки — основатели Qlean и немецкого сервиса Helping выступили с докладами о том, как развивать такой бизнес.

Евгений Гапон из Qlean рассказал, на чём держится его бизнес, и на какие четыре вещи компания сделала ставку в 2018 году:

В Qlean активно используют машинное обучение. Но это не всегда приводит к успеху: к примеру, машине не удалось найти закономерности в том, как исполнители подбирают под себя заказы. В компании пришли к выводу, что на первом месте должны стоять задачи бизнеса, и неважно, решаются они стандартными методами или технологическими новациями.

В бизнесе, связанном с уборкой, особое внимание нужно уделить росту доверия пользователей. В этой связи в приложении появилась опция «избранный клинер» — когда клиент может заказать услуги понравившегося ранее специалиста. До определённого момента функция работала лишь в 25% случаев. Проблема заключалась в рассинхронизации усилий команды: клиентской стороной продукта занимался один человек, операционной — другой, технической — третий. Распределение зон ответственности и назначение главного по продукту стало решением.

Поскольку компания растет очень быстрыми темпами, в какой-то момент возникла потребность в регулировании внутреннего климата. Поэтому в Qlean появился HR-специалист со своей зоной ответственности. Он формирует HR-бренд, придумывает, какой должна быть корпоративная культура, организует мероприятия и конференции. В прошлом году многие талантливые люди пришли в компанию сами.

Ещё в начале 2018 года центр по работе с исполнителями Qlean был не очень технологичным и не был интегрирован в основной бизнес. Первая проблема решалась путём максимальной автоматизации процессов, а вторая — плотным сотрудничеством руководителя подразделения и ответственного за продукт. С прошлого года у них даже финансовая мотивация одна на двоих.

Евгений Гапон

Генеральный директор и совладелец QLean

Основатель немецкого клинингового стартапа, в свою очередь, представил последовательность действий, по которой можно оценить оправданность выхода бизнеса на международный уровень:

Этап 1. Прежде чем начать завоевывать новые рынки, необходимо определить цену этого шага. Нужно подумать, зачем это нужно компании и можно ли будет вернуть инвестиции.

Этап 2. Если решение принято, нужно посчитать, сколько займёт вывод компании на новый рынок. Помимо этого, стоит проанализировать уровень проникновения интернета и налоговую нагрузку в стране, и оптимизировать бизнес-модель по необходимости.

Этап 3. Выбрать стратегию: создать новую компанию, купить успешного игрока или стагнирующего.

Этап 4. Необходимо отправить в страну команду, которая будет запускать там проект, и интегрировать новое подразделение в структуру.

Этап 5. Важно наладить процесс коммуникации: регулярно получать отчёты, обсуждать, достигаются ли поставленные цели, смотреть, вся ли информация доходит до головного офиса. При выявлении проблем с взаимопониманием имеет смысл сменить команду.

Этап 6. Если цифры говорят о том, что опыт выхода на зарубежный рынок оказался неудачным, и отсутствует положительная динамика, возможно, стоит отказаться от покорения мира.

Филип Хаффманн

основатель Helping

Инвестиции в электронную коммерцию

Представители инвестиционных фондов, которые участвовали в конференции, объяснили, что сфера бизнеса практически не играет для них роли: в портфелях появляются как фудтех-компании, так и классические интернет-магазины.

Елена Ивашенцева из Baring Vostok назвала главными критериями большой объём рынка, мотивированную команду и модель, при которой бизнес растёт очень дёшево.Отвечая на вопрос о преимуществах инвестирования в российский бизнес, спикер выделила такие аспекты, как одарённость российских предпринимателей, их умение пробиваться сквозь тернии, а также высокую квалификацию программистов. Елена также привела данные о том, что в мире всего три страны, в которых топ сайтов контролируется местными компаниями, и одна из них — Россия.

Продолжая тему, Александр Фролов из Target Global упомянул роль личности основателя проекта: даже если идея гениальная, но предприниматель не обладает достаточным опытом, вероятность притока инвестиций стремится к нулю. Ещё одна «ложка дёгтя» — незнание российскими предпринимателями английского языка, что делает практически невозможным взаимодействие с иностранными инвесторами.

Максим Медведев из AddVenture согласился с тем, что российские предприниматели делают действительно классные продукты, но не умеют их качественно презентовать и продавать.

Запись всех докладов и дискуссий доступна на сайте конференции.

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