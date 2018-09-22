Кто для Америки страшнее, чем Россия

Госсекретарь США Майк Помпео считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается „забиякой“. Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Пекин или Москва.

«Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США», — подчеркнул он.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности США, в которой главными вызовами для США названы Россия и Китай. В документе они названы «ревизионистским» государствам, которые, с точки зрения американских политиков, пытаются пересмотреть мировой порядок в ущерб американским интересам.

Кроме того, в доктрине говорится, что Россия и Китай наращивают военные возможности, чтобы бросить вызов возможностям США «свободно действовать в зонах, имеющих в мирное время серьезное коммерческое значение». КНР, как отмечается в документе, «строит наиболее боеспособную и финансово обеспеченную армию мира после нашей».

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«Китай хочет заменить США в индо-пакистанском регионе, увеличить влияние своей экономики, основанной на государственном доминировании, а также реорганизовать регион по своему образу и подобию. Россия хочет вернуть себе статус великой державы, создавая сферы влияния возле своих границ», — подчеркивается в доктрине.

Стоит отметить, что в документе также отмечаются Иран и Северная Корея, названные «режимами изгоями, занимающимися созданием ядерного оружия.

Так кто для Америки главный враг? Почему Китай и Россия в этом списке регулярно меняются местами?

— Россия — военный соперник США, но экономически мы, конечно, никакой угрозы для них не представляем, — считает политолог-американист Владимир Можегов.

— Другое дело — Китай, который как раз является экономическим соперником Штатов номер один. И для антиглобалистской экономической программы Трампа Китай, действительно, представляет собой самую серьезную угрозу

Внутри США очень влиятельны глобалистские силы, для которых действия России в Сирии, например, настоящая кость в горле. Они заинтересованы в развязывании антироссийской истерии. Но самого Трампа, думаю, гораздо более занимает Китай.

«СП»: — Почему Помпео сейчас делает это заявление? Кому оно адресовано?

— России и Китаю. Гадать же, что конкретно повлияло на это высказывание, дело неблагодарное. Завтра из администрации президента может последовать нечто прямо противоположное. Очевидно лишь, что политическая обстановка становится все напряжённее, а крупные державы, такие как США, Россия, Китай, находятся в ситуации большого противостояния и поиске новых союзов.

«СП»: — У США постоянно меняется повестка дня. То главный враг Россия, то Китай, то КНДР, то Иран. Но кто на самом деле является главным врагом, так сказать, экзистенциальным?

— США, как мы видим, страна весьма неоднородная. Это крупнейший глобалистский центр. Здесь также крайне влиятельно израильское лобби, для которого важнейшим является ближневосточный вопрос. Но в США существует и огромная китайская диаспора. Все эти, и другие силы взаимодействуют между собой и влияют на президента, который сегодня вообще выступает почти под изоляционистскими лозунгами. Все это не добавляет однозначности.

Если же смотреть со всей исторической перспективы, то США создавались как модернистское государство, которое противостояло традиционной имперской и христианкой идентичности Европы. Америку строили революционеры-пуритане, главными врагами которых была Римско-католическая церковь и европейские монархии, как её оплот. Так что, думаю, экзистенциальным врагом Америки является традиция как таковая. В этом смысле, и Россия, и Китай, и Индия, и арабский мир являются экзистенциальными врагами США, поскольку оказываются не слишком пригодны для демократии. Однако само явление Трампа вносит большую сумятицу во всю эту «экзистенцию». Поскольку сегодняшний президент позиционирует себя как изоляционист и традиционалист.

«СП»: — Россию и Китай в США постоянно называют наиболее предполагаемыми военными противниками США. Кто для них страшнее?

— С военной точки зрения единственным соперником США является сегодня, конечно, только Россия.

—Трамп ведет торговую войну с Китаем, — напоминает профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

— Помпео подпевает своему патрону, понимая, что для Трампа сейчас именно Китай представляет собой самую большую занозу.

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«СП»: — Китай не ведет себя агрессивно, не вмешивается ни в чьи выборы, однако он большая угроза? Почему? Что за угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки?

— Угрозу представляет растущая экономическая мощь Китая, его глобальное присутствие на всех континентах, стратегическое влияние. Он уже по ВВП обогнал США и скоро обгонит по совокупной военной мощи. Американцам есть о чем задуматься.

«СП»: — Данное заявление означает, что внимание к России будет ослаблено?

— Нет, Россию США не выпустят из сферы внимания. Просто Китай их сейчас заботит больше.

«СП»: — Китай и Россия постоянно меняются местами в списке «угроз» для Америки, озвучиваемых американскими политиками. Когда и в результате чего Россия вернет «первое место»?

— Если Трампу не удастся переключить внимание американского общества на нового врага — Китай, то Россия снова окажется врагом № 1. То есть, все зависит от того, провалится ли курс Трампа или нет.

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