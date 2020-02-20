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Кто больше всего покупает украинскую продукцию. Топ-5 стран — Минфин

Курс валют 20 Фев 2020
Кто больше всего покупает украинскую продукцию. Топ-5 стран — Минфин
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В январе 2020 года Украина поставила на внешние рынки сельскохозяйственной продукции на $1,984 млн, что на 14% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, из общего экспорта Украины доля аграрной продукции составляет 48%. Об этом говорится в сообщении МЭРТ в фейсбуке.

Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры – 48% и масличные – 23%.

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Топ-5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию

  • Китай (10,2%);
  • Египет (10,1%);
  • Испания и Нидерланды (по 8%);
  • Турция (6,6%).

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В общем, за январь 2020 года внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составил около $2,5 млрд, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Что известно о агроэкспорте

  • По данным Минагрополитики, за январь-сентябрь 2019 года агроэкспорт составил $15,78 млрд, что на 21,5% или $2,8 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года.
  • По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн тонн зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
  • В 2018 году Украина входила в пятерку лидеров среди стран, которые экспортируют в ЕС свою сельскохозяйственную продукцию.

Источник

Два сценария. Как Украина будет рассчитываться по ВВП-варрантам — Минфин →



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