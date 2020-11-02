Крым не рассчитывает на подачу воды с территории Украины, – Аксенов » Керчь.ФМ

Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины. Об заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24», — передает Керчь.ФМ

«Прорыв различных блокад – это такой конёк крымчан. Так что мы справимся, – сказал Аксёнов. – Своими силами справимся. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины. Никаких планов по подаче воды в Северо-Крымский канал нет, никто об этом не мечтает, на это не рассчитываем. Справимся без них – никаких сомнений нет».

Аксёнов опроверг информацию о том, что якобы крымские власти обращались к руководству соседней страны по вопросу подачи воды на полуостров. По его словам, экономика полуострова перестроилась на работу без днепровской воды.

«Мы получали до 2014 года 1,2 млрд кубометров воды по Северо-Крымскому каналу. Возместить в полном объеме с точки зрения сельского хозяйства такой объем вряд ли получится. Но, тем не менее, мы уже переориентировали большинство влагозависимых культур в тех районах, где основное потребление воды на орошение было через Северо-Крымский канал. Сельское хозяйство все равно показывает динамику роста, несмотря на то, что у нас полностью изменился водный баланс», – пояснил он.

Служба новостей Керчь.ФМ

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