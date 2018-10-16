Крушение Су-27 на Винничине. Главное

В районе села Уланив (Винницкая обл.) упал самолет Су-27 Вооруженных сил Украины

Су-27 упал около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник), передает «ДС».

20:36 Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратурой внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

20:15 В результате падения Су-27 в Винницкой области погиб американский пилот.

По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых — офицер воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США, погибли.

20:01 Жители села Уланов Винницкой области, где разбился военный истребитель СУ-27УБ, сделали фотографии с места катастрофы.

19:14 Спасатели нашли два тела, принадлежащих пилотам упавшего в Винницкой области Су-27.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорят в штабе.

По уточненной информации, упал самолет Су-27УБ.

17:51 Су-27 упал в районе села Уланив (Винницкая обл.) в ходе выполнения учебно-боевого полета.

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