Крупные экономики мира заявили о прохождении дна — Досаев



Фото: Тенгриньюс

Досаев рассказал об экономическом состоянии Китая, США и стран ЕС.

Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал об экономическом состоянии ряда развитых стран в настоящий момент, передает корреспондент Total.kz.

«По оценке Всемирного банка, мировая экономика столкнулась с глубочайшей рецессией со времен Второй мировой войны, ее ожидает снижение на 5,2% к концу года. Тем не менее крупные экономики мира заявляют о прохождении дна и начале оживления за счет масштабных государственных расходов на поддержку бизнеса и населения. Китай, страны ЕС и США зафиксировали значительное улучшение показателей деловой активности в промышленности. Индекс Global Manufacturing PMI впервые с января 2020 года перешел в положительную зону», — сказал Досаев на заседании правительства.

По его словам, на фоне плавного восстановления экономии потребления энергоресурсов нефтяные котировки за июль умеренно выросли на 5,2% с 41,2 до 43,3 доллара за баррель.

«При этом, несмотря на восстановление экономики, в мире сохраняются риски второй волны коронавируса. В июле возросла неопределенность на внешних рынках в связи с ростом распространения коронавируса. Это увеличило опасения инвесторов относительно экономических перспектив и привело к росту стоимости защитных активов, таких как золото, а также к ослаблению валют развивающихся стран. В Казахстане индекс деловой активности после восстановления в июне до 46,8 пунктов снизился в июле до 44,7 пунктов на фоне введенных карантинных ограничений, что связано с сокращением активности в сфере услуг», — заключил Досаев.





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