Крупное погашение облигаций госзайма обвалит курс гривны 9 октября

Торги на межбанке в среду, 9 октября, открылись небольшим укреплением гривны до 24,71-24,75 грн/$. А первые сделки не смогли обозначить тренд: котировки лишь сузились до диапазона 24,71-24,72 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Между тем финансисты весьма пессимистично настроены относительно сегодняшних торгов и предупреждают о росте курса доллара.

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«Притока валюты на рынок со стороны нерезидентов сегодня ждать не приходится – слишком малый объем ОВГЗ вчера на аукцион выставил Минфин. В то же время ведомство сегодня погасит 6 млрд грн по гривневым бумагам, размещенным в марте 2019-го. Часть этих средств неизбежно попадет на межбанк: многие банки хотят заработать на продаже валюты населению онлайн. Сейчас разница между наличным и курсом межбанка позволяет получить большую доходность, чем по депосертификатам НБУ», — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его прогнозам в ходе сегодняшних торгов доллар может подорожать примерно на 10 копеек.

Наличный доллар в банковских кассах в среднем по 25,0-25,10 грн/$. А минимальный ценник составил 24,95 грн/$. Выкупают американскую валюту у людей в диапазоне 24,50-24,95 грн/$.

Менялы на черном рынке в среду утром торгую валютой в рамках 25,02-25,06 грн/$. Ценник на покупку доллара выставляют в среднем 25,0-25,02 грн/$.

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На среду, 9 октября, Нацбанк установил официальный курс гривны на отметке 24,71 грн/$, что на 16 копеек ниже уровня вторника. Евро по расчетам регулятора подешевел на 20 копеек до 27,14 грн/€.

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