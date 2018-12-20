Крупнейший в Европе: Украина установила экономический рекорд — Обозреватель

ВВП Украины в третьем квартале 2018 вырос за год на 13,06% и составил $36,36 млрд. Таким образом он показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.

Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом в США Владимир Компаниец. Он подчеркнул, что за последние 12 месяцев (октябрь 2017-сентябрь 2018 года) ВВП Украины уже составил $126 млрд — в частности, $13,72 млрд с начала года.

«Наибольший фактор, который обеспечивает такой прирост ВВП Украины, это увеличение фонда оплаты труда рабочих, который за первые три квартала вырос до $38,92 млрд, это +22,74% по сравнению с прошлым годом или $7,21 млрд», — написал Компаниец.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины до конца 2018 года с 3,5% до 3,3%. Неизменным остался прогноз на 2019 год — кредитор по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 2,7%.





Источник