Крупнейший фондовый индекс Германии претерпит серьезную перестройку

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Блумберг — Крупнейший фондовый индекс Германии набирает обороты, ориентируясь на рост, в то время как промышленно тяжелый DAX претерпевает самую большую перестройку с момента своего основания в конце 1980-х годов.

Онлайн-ритейлер модной одежды Helloyh SE и поставщик продуктовых наборов Zalloyh SE входят в число 10 новых компаний, которые собираются присоединиться к бензоколонке, в рамках усилий по внедрению ингредиентов с высоким содержанием озона. Другими акциями, которые составят расширение до 40 членов, являются Healthineers AG, Sartorius AG, Porsche Automobil Holding SE, Symrise AG, Airbus SE, Puma SE, Fantag SE и Qiagen AG.

Мне нравится редизайн DAX, — сказал Липски перед анонсом. Он добавляет свежий аромат и предлагает иную ДНК к бензопиле. Реконструкция, объявленная компанией Qontigo, дочерней компанией Deutsche Boerse AG, поздно вечером в пятницу, знаменует собой заключительный шаг в серии изменений, направленных на укрепление бензоколонки и на то, чтобы она лучше отражала корпоративный ландшафт страны. Ревизия была вызвана крахом Wirecard AG более года назад — первого члена, подавшего заявление о банкротстве в качестве члена DAX. Компании DAX теперь должны публиковать годовые отчеты и квартальные результаты, с быстрым выходом для тех, кто этого не делает.

Когда изменения вступят в силу 20 септ., биржевые торгуемые фонды, отслеживающие DAX, будут в числе тех, кто увидит наибольший немедленный эффект. По оценкам Bloomberg Intelligence, ETF с активами около $19 млрд будут вынуждены переместить свои инвестиции.

Реконструкция добавит около 350 млрд евро к рыночной стоимости компании, по данным управляющего активами DWS Group. Это также приведет к падению акций, выплачивающих дивиденды, таких как BASF SE.

Изменения могут помочь DAX привлечь больше внимания со стороны международных инвесторов, говорил DWS Portfolio Manager перед анонсом. Индекс также выиграет с добавлением компаний в таких секторах, как электронная коммерция и медицинские технологии, сказал он.

Компания Qontigo также объявила о регулярных изменениях в составе индексов MDAX и SDAX.

В настоящее время мы проводим крупнейшую реформу DAX в нашей истории, рассматривая DAX как немецкий индекс голубых фишек, который будет представлять более широкий спектр немецкого рынка капитала, — сказал Флагель, директор по продуктам Qontigo.

Индекс DAX упал на 0,4% в пятницу после разочаровывающих данных о занятости в США за пределами страны, в результате чего в этом году он упадет на 15%. Индекс DWS может вырасти еще на 5,8% до 16,7 тыс. в течение следующих 12 месяцев. За последний год мировые бенчмарки показали худшие результаты, чем американские и немецкие индексы.