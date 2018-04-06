Крупнейший американский банкир назвал причину, из-за которой вся мировая экономика погибнет

Торговая война между США и Китаем, разворачивающаяся в настоящее время, — главная угроза для мировой экономики. Такое мнение высказал один из крупнейших инвестиционных банкиров, председатель правления американского банка JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель.

Его опасения ретранслирует телеканал CNBC. Джейкоб Френкель подчеркнул, что пока взаимоотношения двух стран нельзя назвать полноценной торговой войной. С его точки зрения, это «точечные стычки».

Однако Джейкоб Френкель уже провел параллель с Великой депрессией, которая охватила США в конце 1920-х годов. Она тоже начиналась с благим намерением защитить рабочие места для граждан США.

Банкир призвал избежать повторения такого сценария «любой ценой».



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