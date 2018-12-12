Крупнейшая в мире сеть коворкингов открывает гибкий офис на Белой площади — Москвич Mag

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Крупнейшая в мире сеть коворкингов открывает гибкий офис на Белой площади

Редакция Москвич Mag 12.12.201812.12.2018

WeWork сделает у метро «Белорусская» самый большой коворкинг в России.

Белая площадь в Москве — один из самых удачных примеров благоустройства. И все потому, что там просто не мешали — согласовали архитекторам решение, в котором три корпуса, будто корабли, надвигаются на старообрядческую церковь (вообще о многом говорит уже сам факт, что именно горожане придумали название для новой городской площади — на картах она фигурирует неназванной; официально так называется только здешний офисный центр). Теперь в этих корпусах будет больше жильцов, и выглядеть они будут веселее, чем клерки в пиджаках.

Американская компания WeWork, строящая гибкие офисы по всему миру, арендовала в корпусах на Белой площади 5 тыс. кв. м, чтобы открыть там коворкинг. Это будет первый проект подобного рода в Москве — до этого WeWork работала в комплексе «Красная Роза» на улице Тимура Фрунзе в Хамовниках, однако там площади сдавались крупным корпоративным клиентам. В случае с офисным центром «Белая площадь» речь идет именно о рабочих пространствах, то есть для работающих удаленно, самозанятых и индивидуальных предпринимателях. И это притом что офисный центр у «Белорусской» относится к классу «А», то есть к наивысшему в массовом сегменте. Устраиваемый WeWork коворкинг станет одним из крупнейших в Европе и самым крупным в России.

WeWork — вторая по величине компания в мире, занимающаяся коворкингами и рабочими пространствами; они, к примеру, являются самыми большими арендаторами на Манхэттене (5 млн кв. м!). Интересно, что настолько крупный игрок делает ставку не на большие корпорации, а на массу отдельных и краткосрочных арендаторов — в этом смысле показательно, насколько быстро меняется мировая экономика, в том числе и российская, даже несмотря на санкции и изоляцию. Еще недавно рынок рабочих пространств в Москве не оценивался как перспективный — потребности обычных людей и индивидуальных предпринимателей обеспечивали существующие пространства, а также библиотеки и рабочие станции (вроде DI Telegraph на Центральном телеграфе).

Фото: @WhiteSquareOffice





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