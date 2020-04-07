Круговорот экономических кризисов в мире – Эксперты – Finversia (Финверсия)

Сергей Рубан,

аналитик XCritical

Предсказание, что очередной глобальный кризис не за горами начали появляться сразу после окончания Великой рецессии 2008–2009 годов. Мировая экономика только начала оправляться, как первые ласточки нового спада замаячили на горизонте. Так, в 2011–2012 годах в Европе случился долговой кризис. Его мы также благополучно преодолели, но стало ясно, что мир уже не будет таким как прежде, и что надо готовиться к новым испытаниям.

Буревестником в последнее время стал индикатор доходности американских облигаций, который считают опережающим индикатором рецессии. Так вот, в 2019 году этот индикатор стал бить в набат, что было замечено Федеральным резервным банком Нью-Йорка, где экономисты высчитали, что мы находимся в одном шаге от рецессии, как это было в 2007 году.

Дела давно минувших дней

Экономический кризис как явление – не новость. Замедления экономики и рецессии сопровождали современную мировую экономику постоянно. Сейчас мы напомним, какие экономические потрясения происходили в 20 веке и в начале 21 века.

В 20 веке родиной большинства кризисов становились Соединённые Штаты. Итак, в 1900–1903 годах кризис в США возник из-за перепроизводства.

В 1929 году вновь отличились Соединённые Штаты, где началась Великая депрессия, которая продолжалась 5 лет. Причиной экономического коллапса стало перепроизводство товаров и отсутствие денег для их покупки.

В тот период доход страны упал более чем на 50%, производство сократилось на 50%, тысячи предприятий, компаний закрывались, и почти все банки обанкротились. Кризис затронул Великобританию, Францию, Германию – то есть самые крупные экономики того времени. Здесь тоже начался спад промышленности и общего производства, выросла безработица, и начался коллапс банковской системы.

Следующий кризис возник после мировых войн, а точнее целых два: один в пятидесятых годах, а второй в семидесятых. Первый кризис был связан с перепроизводством в текстильной и сталеплавильной промышленности, а причинами второго стал военный конфликт на Ближнем Востоке, который задел нефтяную промышленность.

Далее идет крах доткомов в начале двухтысячных годов. Этот кризис был вызван массовыми инвестициями в интернет проекты.

И вот последние финансовые потрясения произошли 12 лет назад. И начались они с ипотечного кризиса в США, а после перекинулись на весь мир. Между прошлым кризисом часто проводят параллель с Великой депрессией. Так многие думали до последнего времени, когда на горизонте замаячила новая мировая рецессия, которая по своей разрушительной силе ещё не происходила в мировой практике.

Как кризис 2020 года связан с рецессией 2008

Замедление мировой экономики в 2008 году начало происходить, когда стала меняться система и баланс в мире. Этому способствовал целый ряд факторов. Если прошлые кризисы начинались в Европе и в США, то новый должен был начаться в Азии. Предпосылкой к нему стал рост экономического влияния азиатского региона, в первую очередь, Китая и затем Индии. Всё началось с переноса производства из развитых экономик, т. е. из США и Европы в Азию и Латинскую Америку. Производство стало уходить, а уровень потребления в Европе и в Северной Америке остался на высоком уровне.

Как власть имущие стали его решать? Ничего нового они не придумали и начали ещё сильнее залезать в долги: государственные, корпоративные и долги домохозяйств. В долги мир стал загонять себя ещё с 80-х годов 20 века. За почти 30 лет уровень долга достиг заоблачных высот, что привело к формированию огромного долгового пузыря, который и лопнул в 2007–2008 годах в ипотечном секторе США.

Но проблема заключалась в том, что хоть всё и началось в Штатах, но с ними был связан и весь на тот момент экономический мир, в частности европейские банки. За год до начала коллапса долговые обязательства между Брюсселем и Вашингтоном исчислялись триллионами долларов. И когда начался рушиться сектор ипотеки в США, то он потянул за собой и европейские банки. Так, в 2008 году обанкротился Lemman Brothers, а за ним и другие банки Европы.

В то время США и Европа были вынуждены скооперироваться, чтобы выстоять. Таким образом, ФРС стала раздавать ликвидность, и банки Европы получили чуть менее 50% от этой ликвидности. Если бы они её не получили, то Европа завалилась бы, потянув бы за собой Штаты.

Лекарство, которое хуже болезни

Великая рецессия 2008 полностью закончилась к 2015 году. Когда мы говорим «полностью» мы имеем в виду, что ситуация выровнялась, но, к сожалению, причины того кризиса не были устранены. Как 12 лет назад решили проблему? Всё просто, США и ЕС затопили количественными смягчениями мировую экономику. Затопить то они затопили, но проблему дисбаланса не решили. Производство переводилось в Азию из Европы и США, где сфера услуг стала расширяться, зарплаты не росли, при этом всячески поощрялось жить в долг.

В то же самое время Центробанки продолжили наращивать заимствования в попытке поддержать экономики своих стран. К 2019 году основные экономики мира накопили долгов в объёме более 70% своих экономик. Впереди планеты всей в этом списке идут всё те же Штаты. Сейчас общий долг США превысил 22 ТРИЛЛИОНА долларов США. Т. е. «пузыри» не только остались, но и стали ещё больше. Все ждали кризис в 2021 или в 2022 году, но все карты спутала эпидемия коронавируса, которая запустила процесс «дезинтеграции» мировой экономики.

Система более или менее оставалась стабильной, пока не появился он, наш антигерой коронавирус, который впервые в истории начал влиять на глобальную экономику в таких масштабах, создав проблему, которую надо решать, не используя экономическую логику.

Т. е. Китай понял, что для победы над вирусом нужно закрыть в карантине две провинции, заблокировав десятки миллионов. И они это сделали, но какой ценой?! За два месяца в КНР экспорт упал на 17%, импорт – на 4%. Поднебесная перестала закупать сжиженный газ, стала меньше отправлять за рубеж многие товары, которые нужны были для производства в других странах.

Итак, что мы имеем? Экономические проблемы Китая аукнулись во всём мире. Например, сократился на 20% товарооборот между Китаем и США, позитивное сальдо в отношениях между этими странами сократилось на 40%. То же самое происходит и Еврозоной, которая к этому времени уже стагнировала пару месяцев.

Кроме обрыва экономических связей Китая уменьшил и закупки нефти, что стало причиной снижения цен на нее, что только усилило нынешний кризис.

Мир, который уже будет другим

Опыт Китая показывает, что вирус можно победить только через жёсткий карантин. Чтобы вырулить из этой ямы, мировым экономикам придётся столкнуться с факторами, которых не было во время прошлых кризисов. Сейчас, когда Китай избавился от вируса, его экономика стала набирать обороты, но её ждет не только долгий рост, но и одна неприятная проблема – отсутствие спроса. Европа и США ещё во власти эпидемии, люди испуганы, они будут экономить, что вызовет резкое снижение потребительского спроса, в результате заказов в странах Азии станет меньше, а ко времени, когда все наладится, Китай перестанет уже быть надёжным поставщиком.

Почему? На время карантина его экономика выпала из мировой, а Китай за последние годы стал важным звеном в цепи поставок, начиная от косметики и заканчивая бытовой техникой. Пока Пекин решает свои внутренние проблемы, он не поставляет в другие страны запчасти, детали, комплектующие, а это значит, что кто-то не смог собрать у себя телевизор, планшет или холодильник.

Никто не будет ждать, пока Китай выйдет на прежние мощности, все будут выкручиваться сами, искать замену, чтобы не прогореть. И это будет подстёгивать мир к регионализации.

То есть Евросоюз и США будут переориентировать производство на себя и стараться максимально производить то, что они могут производить сами. Это полностью изменит баланс сил в мире. В первую очередь, экономическая гегемония США закончится, и появятся новые игроки, но кто – это нам ещё предстоит выяснить. Однозначно, это будет страна, которая поймет, что старой системе конец, и начнет реорганизацию своей экономики под новые реалии.

Прошлые прогнозы: Nike

Несколько недель назад, мы дали прогноз по компании Nike. Предлагаем посмотреть, как дела у компании в это сложное время, и что с ней происходит после сдачи отчёта.

Результаты американского производителя спортивной обуви превзошли ожидания. Пока основные корпорации начали сообщать о снижении прибыли, Nike показала стабильный рост и восстановление показателей в Китае, которые сильно пострадали из-за вспышки коронавируса. Большая часть магазинов в КНР была закрыта, но производитель обуви выехал на продажах через интернет, которые резко пошли вверх в феврале.

Nike сообщила о своих результатах за отчётный период, который завершился 29 февраля. Т. е. эмитент не учёл в нем закрытия большинства своих магазинов за пределами Китая в марте.

Выручка спортивной корпорации в III квартале увеличилась на 5% и превысила 10 млрд долларов США. А за аналогичный период 2018 года она вышла на уровне 9.6 млрд долларов США. По прогнозам экспертов этот показатель должен был оказаться в районе 9.8$ млрд.

При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 23%, и оказалась на уровне 847 млн $, а в 2018 году она составила 1.1 млрд$. Прибыль на одну бумагу компании уменьшилась на 22%, до 0.53$ против 0.68$.

Если вернуться к нашему прогнозу, то он полностью был отработан. Мы ожидали роста акций сначала к отметке 70$, а после в область 76–80$. Цена не только достигла указанных уровней, но и пошла дальше, протестировав отметку 86.00$.

Рост, скорее всего, будет продолжен после отката. Сейчас ожидаем снижения рынка в район 70.00–72.00$. Здесь, по нашим прогнозам, будет формироваться основания для нового восходящего движения.

Правда, сомневаемся, что оно окажется мощным, так как закрытие многих магазинов вне Китая дадут о себе знать, но компанию спасут интернет-продажи, так что инвестиции в неё по-прежнему стоит рассматривать.

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