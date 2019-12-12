​Кризис ВТО демонстрирует необходимость противодействия протекционизму и унилатерализму

В связи с постоянным противодействием со стороны США, 11 декабря апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) прекратил свою работу «из-за нехватки членов». Общественность назвала это «самым тяжелым ударом по многосторонней торговой системе за время существования организации», что может привести к тому, что мировая система торговли может вернуться в беспорядочный период, что может нанести непоправимый ущерб и повлечь непредсказуемые последствия.

Постоянный апелляционный орган ВТО часто называют высшим судом. Составленные им отчеты в качестве «окончательного решения» обязательны к исполнению. Согласно статистике, за 25 лет с момента учреждения организации группа экспертов структуры вынесла арбитражные решения по более чем 200 спорам, что сыграло ключевую роль в выполнении функции ВТО.

Однако с момента начала правления нынешней администрации Соединенные Штаты открыто нарушают правила мировой торговли, блокируют процесс выбора новых членов апелляции ВТО. Именно поэтому с 2017 года апелляционный орган столкнулся с проблемой дефицита судей. По уставу орган состоит из семи человек, но сейчас срок полномочий двух из трёх оставшихся судей истек и кворума нет.

Соединенные Штаты открыто препятствуют работе ВТО. Их действия лишний раз показали логику господства – «используют только то, что им выгодно», что вызвало резкую критику со стороны международного сообщества.

Для ВТО неотложная задача – это как можно скорее начать процесс выбора заседателей своего апелляционного органа. Ранее Китай уже представил совместное с 115 членами организации предложение по запуску процесса выбора заседателей Апелляционного органа ВТО, а также совместное с 40 членами, включая ЕС, предложение по реформированию Апелляционного органа. В настоящее время большинство членов ВТО – 117 государств-членов — готовы начать процесса выбора.

На данный момент мировая экономика стоит перед лицом усиливающихся рисков спада, унилатерализм и протекционизм становятся все более популярными. На этом фоне блокирование деятельности ВТО может нанести серьезный ущерб общим интересам сторон. Поэтому весь мир должен объединиться в борьбе спротекционизмом и унилатерализмом, твердо защищать авторитет и эффективность ВТО, практическими действиями придавать положительный импульс совместному развитию всего мира.

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