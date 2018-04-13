Кризис в Сирии. Новая мировая война? Пожалуйста, все расслабьтесь

Если верить новостным сводкам последних дней, то в Сирии мир стоит перед столкновением двух сверхдержав, которое напоминает Карибский кризис и даже способно вызвать новую мировую войну. Эти опасения подпитываются, с одной стороны, непредсказуемостью американского президента Дональда Трампа, который в среду через «Твиттер» прямо выступил против России и ответил на утверждение Москвы, что она будет сбивать направленные против Сирии ракеты, следующими хвастливыми словами: «Готовься, Россия, они (ракеты) прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные»»!

Незадолго до этого российский посол в Ливане пригрозил, что размещенные в Сирии российские войска отомстят за любое нападение на Сирию и атакуют носители ракет, имея в виду, вероятно, и корабли США, которые используются для размещения на них крылатых ракет. Действительно ли на Ближнем Востоке миру грозит столкновение сверхдержав?

Было хорошо, если бы сейчас все взяли себя в руки и успокоились, в том числе и игроки на политической сцене. Потому что на самом деле нынешнюю ситуацию даже в зачатке нельзя сравнить с Карибским кризисом. И твит Трампа тут ни при чем: он не сообщил нам ничего такого, что бы мы и так не знали, а только то, что Трамп есть Трамп.



Кто кого круче

Действительно, несколько дней назад стало понятно, что в ответ за газовые атаки Сирии против собственного населения последуют удары возмездия, сравнимые с теми, что были предприняты год назад по приказу Трампа после газовой атаки Асада на город Хан-Шейхун. И что русские, как и Трамп, сделают то, что они умеют лучше всего — покажут, какие они крутые.

Москве хорошо известно, насколько чувствительна Европа и что на континенте тут же впадают в панику, как только русский медведь начинает бряцать оружием. Эти угрозы — часть политики Москвы, они призваны оказывать устрашающее воздействие и напомнить о том, что экономически ослабшая Россия в военном отношении все еще играет в высшей лиге, хотя бы с ядерным оружием. Если уж Москва больше не обладает потенциалом для формирование мировой политики, то она хочет по крайней мере иметь возможность предотвращать какие-то шаги других и конкретно в данном случае защитить своего подопечного Асада от последствий покрываемых Москвой атак с применением ядовитых газов.

На самом деле Москва уже сильно смягчила угрозы своего скорее малозначительного посла в Ливане в последовавшем официальном заявлении. Там говорится, что Москва ответит ударом на удар лишь в том случае, если будет совершено нападение на российские позиции и российских солдат. Это соответствует прошлогоднему статусу-кво, когда американцы изо всех сил старались не подвергать опасности российские войска и даже предупреждали их заранее о своих действиях. Да и Трамп вскоре снизил накал своего воинственного твита и сделал несколько примирительных заявлений по отношению к Москве.

Апостроф13.04.2018Sabah13.04.2018Обозреватель13.04.2018Никакого сравнения с Карибским кризисом

Ситуация в Сирии по своему значению нельзя сравнить с Карибским кризисом. Планировавшееся Советским Союзом в 60-е годы размещение ядерного оружия непосредственно у берегов США представляло собой непосредственную угрозу Америке со стороны противника, который тогда был значительно опаснее, чем сегодняшняя Россия. «Нынешнюю ситуацию даже приблизительно нельзя сравнивать с тогдашней», — написал эксперт по внешнеполитическим вопросам, профессор Дэн Дрезнер (Dan Drezner) в «Вашингтон Пост».

Тогда США привели свои ядерные силы в боевую готовность степени Defcon 2, которую объявляют непосредственно перед началом ядерной войны, и эта была наивысшая степень боеготовности со времени окончания Второй мировой войны. Война же в Сирии в лучшем случае может рассматриваться как опосредованный конфликт и тестовым сценарием в смысле соблюдения норм международного права. И никто, включая Путина, не рискнет ради этого развязывать ядерную войну.

Несмотря на все треволнения, необходимо напомнить, о чем собственно идет речь: об ограниченном акте наказания преступного режима, практикующего массовое убийство людей, демонстративно и длительно нарушающего международное военное право и игнорирующего запрет на применение оружия массового поражения. Еще летом 2013 года сирийский диктатор Башар Асад перешел красную линию, предприняв газовую атаку на город Гута, в результате которой погибли сотни людей. Вместо того, чтобы наказать Асада, тогдашний президент США Барак Обама принял российское предложение о посредничестве. Все это закончилось тем, что Сирия взяла на себя обязательство вывезти из страны все химическое оружие и отказалась от дальнейшего применения этого оружия массового поражения.

85 подтвержденных атак с применением боевых отравляющих веществ

Спустя почти год после инцидента в Гуте правительство Обамы, а также ЕС с восторгом восприняли тот факт, что все химическое оружие из Сирии наконец-то вывезено. Но в последующие годы выяснилось, что это было большой ложью. Организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) зарегистрировала с тех пор минимум 85 подтвержденных атак с применением химических боевых веществ, подавляющее большинство из которых было предпринято правительством Асада и которые лишь в редких случаях, как годом ранее в Хан-Шейхуне, вызвали хоть какую-то реакцию международного сообщества.

Это означает, что Трампа не следует упрекать в том, что он вместе с Францией и Великобританией хочет наказать правительство Асада за несдержанные обещания и продолжающиеся нарушения основополагающих норм ведения война. Скорее нужно призвать к ответу Запад и его ведущих политиков за то, что те спустя семь лет после начала бойни в Сирии так и не разработали никакого плана, чтобы положить ей конец.

Конечно, целенаправленные военные удары не урегулируют кризис, и они для Трампа просто малозатратный способ показать решимость, не предпринимая ничего более серьезного. Однако нужно признать, что его военная акция год назад на какое-то время возымела действие. Почти шесть месяцев после нее Асад не использовал химическое оружие. Но в начале этого года сирийский режим под защитой Москвы вновь вернулся к старой практике. Значит, опять настало время дать ему четкий сигнал.

Россия блефует

Также необходимо показать, что российские угрозы не больше чем блеф. На самом деле Москва вот уже несколько лет орудует в сферах, лежащих намного выше ее весовой категории. До сих пор это ей удавалось с успехом, потому что у Запада не хватало воли более решительно выступать против российских агрессивных действий. Когда-то Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) назвал СССР Верхней Вольтой с ядерными ракетами. То же можно сказать и о сегодняшней России, которая свои ограниченные возможности ловко компенсирует наглостью и готовностью идти на риск. Действительно, экономика России намного меньше экономики Италии, и Москва очень уязвима против западных санкций.

Как европейцы, так и Обама и Трамп в прошедшие годы вели себя с Москвой крайне осторожно, несмотря на все ее имеющие тяжелые последствия агрессивные действия. Что бы Москва ни делала, немецкое министерство иностранных дел не уставало делать русским одни и те же предложения о переговорах. Какого-то действия они почти не возымели. Наоборот, кажется, что они еще больше подогрели тщеславное стремление Москвы усилить свои атаки, провокации и угрозы. Москва вновь возвратилась к манере поведения времен холодной войны, но при этом используя, как, например, в случае своей пропагандистской войны в интернете, более современные методы.

Поэтому настало и для Запада время вспомнить некоторые игровые приемы времен холодной войны. К ним относится в первую очередь умение не терять хладнокровия и не поддаваться на угрозы Москвы. Искусство холодной войны состояло в умелой балансировке: Запад ее выиграл, потому что он демонстрировал твердость и готовность идти на риск там, где это было необходимо, при этом не вызывая настоящей эскалации. Такая твердость требуется вновь и в случае с Сирией.





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