Кризис уже начался: экономика на пороге масштабного финансового катаклизма

Глобальная экономика находится на пороге нового катаклизма, предвестником которого стали последние события в мире финансов

Так, одна из крупнейших в мире корпораций General Electric стремительно приближается к банкротству. Рыночная капитализация индустриального гиганта почти вдвое меньше объема его долгов.

Только за последнюю неделю акции компании потеряли 11%, а сначала года они подешевели на 56%. На данный момент корпорация стоит в три раза меньше, чем в 2007 году.

«Доходы компании в последнее время демонстрировали худшую динамику, чем ожидалось, практически по всем фронтам. Из восьми сегментов GE, которые были прибыльными еще два года назад, в 2020-м шесть еле выйдут в ноль либо вообще останутся в минусе», – отмечают аналитики JPMorgan.

Но проблемы возникли не только с акциями, но и с облигациями General Electric. В октябре Moody’s понизило их рейтинг сразу на две ступени. Теперь они торгуются на «мусорном» уровне.

А уже в ближайшие полгода компании нужно будет выплатить самые огромные суммы по долгам среди всех компаний с аналогичным кредитным рейтингом. Это может стать проблемой для компании и грозить дефолтом.

В свою очередь дефолт вызовет панику на рынках и массовые распродажи инвесторами облигаций компаний, реальное положение которых не соответствует их сравнительно высокому кредитному рейтингу.

Но General Electric не единственная компания, которая сейчас переживает не лучшие времена. Проблемы с обслуживанием долгов испытывают автогиганты Ford и General Motors, а также многие другие представители «старой индустрии». Общий долг таких компаний оценивается в 2,5 триллиона долларов.

«Это приведет к банкротству не только самих эмитентов, но и многочисленных держателей ценных бумаг, включая пенсионные и паевые фонды. Результат – новый финансовый кризис, не уступающий по масштабам глобальному катаклизму 2008 года», – отмечают финансисты.

Напомним, эксперты дали прогноз о возможном крахе доллара.

Как сообщала Politeka, экономика Украины может выиграть от роста цен на сырьевые товары.

Также Politeka писала, что мировой финансовый кризис может коснуться Украины.

Источник: РИА Новости

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