Кризис украинской экономики в условиях общемировой турбулентности – перед командой президента Зеленского стоит непростая задача

(No Ratings Yet)

Найдет ли Украина в этой общемировой турбулентности верный и мирный выход из тупика?

Из открытых источников

Уже со следующего 2020 года самым кардинальным образом может начать изменяться мир, то есть ожидание горячей фазы третьей мировой войны вселяется во все большее число людей. Особенно громкие события прошедшей недели пошли «в цвет» этим очень тревожным ожиданиям.

Во-первых, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), тем самым развязаны руки и снят запрет у обеих ядерных сверхдержав обладать наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км.

Во-вторых, 19 августа США нанесут России финансовый удар. Как сообщили 2 августа Financial Times и The New York Times, президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Это уже финансовый удар США по России, так как эти новые серьезные ограничения предполагают:

1) препятствование Соединенными Штатами предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда или Всемирного банка;

2) запрет банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству;

3) ужесточение правил предоставления РФ американских товаров и технологий.

В-третьих, резко обострилась торговая война между Америкой и Китаем, так 1 августа президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 сентября этого года 10% тарифа на оставшиеся 300 млрд долларов китайского импорта (250 млрд долларов уже обложены 25% тарифами).

Новости по теме

При этом Дональд Трамп пригрозил, что тарифы могут быть повышены и до 25%, а также он подчеркнул, что не боится падения фондового рынка. Первая реакция мировых рынков на эти события – обвал цен на нефть.

Да, и у нас к периоду президентства Владимира Зеленского Украина превратилась, по сути, в совершенно нищую и отсталую страну. И как на Украине все эти события отразятся?

Ведь инновационная экономика и высокотехнологичное производство в нашей стране практически перестали существовать – по темпам падения ВВП мы уже «соперничаем» с африканскими странами, сейчас выпуск продукции промышленных предприятий упал до уровня начала 90-х годов. Инфраструктура, хозяйственные связи, традиционные индустриальные отрасли оказались разрушенными.

Одна только великая и ужасная Валерия Гонтарева обошлась нашему среднему классу в 200 млрд гривен. Вне зависимости от моего отношения к экс-главе НБУ Гонтаревой и к трагическому «банкопаду», надо признать, что ее «реформы» банковского сектора Украины на деле оказались «выдающимся» явлением современности, не имеющим аналогов разграбления среднего класса на постсоветском пространстве, да и далеко за его пределами.

Судите сами, 1 августа новоназначенный Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут честно заявила: «Кризис обошелся государству, крупным вкладчикам и бизнесу примерно в 190-200 млрд гривен». То, что сделала Валерия Гонтарева, как по мне, является несбыточной мечтой мошенников и воспринимается ими просто как фантастика.

А между тем, эта ситуация на украинском финансовом рынке осложняется еще и вооруженным конфликтом на востоке страны. Убежден, для нас, образованных украинцев, подобное падение экономики и масштабный политический кризис представляются глубокой национальной катастрофой, гораздо большей, чем состояние Украины в начале лихих 90-х.

И это еще не все, так как реальные последствия, например, нового витка «украиногейта» в США нам еще предстоит почувствовать. Дело в том, что в Америке накопилось достаточно авторитетных голосов для пересмотра отношений с коррумпированной украинской элитой.

И этот процесс может пойти гораздо быстрее по мере приближения к апогею ожесточенной президентской гонки в США, в которой уже обозначились два главных соперника республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Думаю, уже и в Америке, и в Украине всем оскомину набили дозированные компроматы от экс-генпрокурора Виктора Шокина и действующего руководителя ГПУ Юрия Луценко в контексте деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma (снова в американских СМИ всплывают коррупция и взяточничество по-украински).

Изрядно надоел, а точнее уже опротивел и смысл действий подручных Петра Порошенко во взаимоотношениях с США, он был предельно простой, мол, возьмите нас на содержание. Даже не приближайте нас к вашему высокому технологическому и социально-экономическому уровню, просто возьмите нас на самое минимальное содержание, чтобы присосаться хотя бы к кусочку вашего пирога.

Скажите, кто в мире будет уважать таких политиков-попрошаек, привыкших клянчить, клянчить и клянчить, одновременно, разворовывая государственную казну? Что теперь делать команде президента Владимира Зеленского? Надеюсь, наши молодые дарования в политике поймут, что в первую очередь экономические отношения США и Украины будут зависеть от Украины.

От того, насколько мы будем уверены в своей правоте. От того, насколько сильные и верные решения будем принимать. От того, насколько последовательно будем проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. От того, насколько жестко будем бороться с коррупцией.

Новости по теме

Наконец, пора создавать собственную повестку дня, создавать свои политические и экономические альянсы в интересах Украины. Так, под силу команде президента Зеленского спасти государство?

Размышляя над этим ключевым вопросом, как не вспомнить экономические прогнозы выдающегося пророка Николая Кондратьева. Напомню, первое, на что обращал внимание ученый Кондратьев, — это на то, что на построенной им в результате расчетов диаграмме четко просматривались не только кризисы коротких и средних волн, а и волны кризисов длинных, которые оказывали на различные общества колоссальное влияние.

И в США назвали длинные волны кризисов его именем – «кондратьевскими» — от 40 до 50 лет составляет такой временной период (в волне две фазы – повышательная, знаменует развитие и бурный рост экономики, и понижательная, характеризует спад и масштабный кризис).

Расчеты ученого показали, что самые сильные и сокрушительные – это длинные волны кризисов, случающиеся раз в несколько десятков лет. Разрушения, которые они производят в экономике, похожи на океанский шторм. И в таком случае экономики стран рушатся, как корабли под ударом девятого вала. Продлив чуть далее свою диаграмму, Кондратьев сумел предсказать точную дату Великой депрессии в США.

Но если еще далее продлить кондратьевскую диаграмму, наложить ее на весь XX век и начало века XXI, то мы получим и системные кризисы, которые переживала мировая экономика в начале 70-х годов (в 1971 году президент США Ричард Никсон отменил золотой стандарт, полностью обнулив какое-либо обеспечение американского доллара, да и всех мировых валют – историки это назвали Никсоновским шоком), и точное указание на ожидаемый кризис в начале 20-х годов этого XXI столетия.

И все же, сейчас экономисты продолжают дискуссии о том, в какой части кризисной волны мир находится. Но то, что современный кризис именно «кондратьевский», более затяжной, чем остальные, сомнений нет ни у кого. Зная это, можно предсказать, что в 20-е годы текущего XXI века количество вооруженных конфликтов в мире сильно возрастет.

В кризис, отмечал экономический пророк Кондратьев, общество настойчиво ищет выход из тупика. Найдет ли Украина в этой общемировой турбулентности верный и мирный выход из тупика? Поживем – увидим.

Александр Гончаров

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику «Мнение», ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@112.ua.





Источник