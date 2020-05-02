Кризис на пользу. Кому стали платить больше во время карантина — Минфин

Первой реакцией многих отраслей на карантин было не увольнение наемных работников, а перевод их на отпуска — оплачиваемые и неоплачиваемые. Поэтому собственно в марте скачка безработицы не было, но средняя зарплата заметно замедлила рост, — пишет на своей странице в фейсбук главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Рост фонда оплаты труда (ФОТ) замедлился с 14% год к году в феврале до 10% в марте. Замедление происходило, в основном, за счет снижения средней зарплаты и в очень малой степени — за счет увольнений.

Особенно сильно пострадали гостиничный бизнес и общепит. Также резкие провалы в авиационном и наземном транспорте, легкой промышленности. Существенно ужались финансовый сектор, энергетика.

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«В госсекторе карантин как-будто и не вводили, в сельском хозяйстве также. При этом рост оплаты труда ускорился у фармпроизводителей (дополнительные смены на ажиотажном спросе) и особено у айтишников», — пишет Блинов. Последним оказалась на руку контрактная привязка к валютному курсу и ажиотажный спрос ввиду ускоренной миграции бизнесов по всему миру в онлайн.

На графике ниже отражена динамика фонда оплаты труда (ФОТ) по отраслям в годовом выражении в феврале до карантина (февраль), и в пол-месяца карантина (март).

«Но это март, в апреле все было уже намного хуже. Экономика уже теряет рабочие места. Если в апреле речь шла о десятках тысяч, то в мае вполне можем перейти на сотни. Именно поэтому нужно принимать решения, не дожидаясь максимально железобетонной статистики (практически любая статистика — это запаздывающий индикатор). Иначе дождемся бетонного грузила на ногах экономики», — полагает Алексей Блинов.

Безработица растет

Как писал «Минфин», по состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, достигло 400,9 тысяч человек.

Это на 86,5 тысяч или на 27% больше чем на эту же дату прошлого года. Для сравнения: по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314,4 тысячи.

С начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.

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