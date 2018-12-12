Кризис и опасные инфекции: что грозит Украине в 2019-м — Обозреватель

Шоковое подорожание энергоносителей, фискальный кризис, социальная нестабильность и инфекционные заболевание – главные угрозы для Украины в следующем году. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), которые проанализировали влияние десятков разных факторов на ситуацию в стране.

OBOZREVATEL изучил отчет и выяснил, что грозит Украине в следующем году.

Топ рисков для экономики

Шоковое подорожание энергоносителей. Резкие колебания цен, отмечают в отчете, ударят и по экспортерам (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан), и по зависимым от импорта странам (Украина, Армения, Грузия). Что интересно, именно Украину оценили, как страну, для которой подорожание энергоносителей – один из самых серьезных рисков.

«Шоковое изменение цен на энергоносители» считается самым серьезным риском в двух странах – Украине и Казахстане», – говорится в отчете.

Также под ударом может оказаться и Россия. Там, по оценкам ВЭФ, от энергетического сектора зависит до 35% ВВП. Стоит отметить, что всего несколько дней назад страны — экспортеры нефти (ОПЕК) предлагали решение — снизить объемы добычи на 3%. Москва выступила против, но под давлением сообщества все-таки уступила. Чем меньше «черного золота» добывают, тем дороже оно стоит. Вероятнее всего, такое решение приведет к умеренному росту цен в 2019-м.

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Украина львиную долю газа импортирует, также покупать за границей приходится бензин. После подорожания энергоносителей растут тарифы на коммуналку, дорожают светлые нефтепродукты, увеличивается инфляция. Также на импорт газа и бензина приходится тратить больше валюты, что приводит к девальвации гривни.

Фискальный кризис. Если рост расходов на социалку не подкрепляется увеличением ВВП, то страна рискует оказаться в условиях фискального кризиса. В таком случае собранных налогов не хватает на то, чтобы государство выполняло взятые на себя обязательства. Параллельно с этим приходится наращивать внешний долг.

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Всемирный экономический форум оценил такой риск для Украины как «достаточно высокий». В целом же в мире «фискальный кризис» опустился со второго на четвертое место. Стоит отметить, что в следующем году Украина на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда потратит рекордную сумму – 166 млрд грн. Бюджет на субсидии составит 58 млрд грн. Чтобы не попасть в ловушку, экономика Украины должна постепенно выходить из тени, а в страну должны заходить инвестиции.

Социальная нестабильность. Эту угрозу для Украины ВЭФ поставили на одну позицию с фискальным кризисом. Правда, такая проблема актуальная не только для Украины. Для примера, во Франции массовые протесты «желтых жилетов» привели к «экономической катастрофе» в стране. Во всяком случае, такое заявление сделал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. «Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», – сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.

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По оценкам властей, розничные торговцы потеряли около 1 млрд евро с начала протестов 17 ноября. Ле Мэр сообщил на прошлой неделе, перед последними протестами, что торговля в ресторанах упала на 20-50%. Между тем власти Парижа заявляют, что беспорядки нанесли ущерб на миллионы евро. Угрозы «социальной нестабильности» также актуальны и для Украины, уверены в ВЭФ.

Распространение инфекционных болезней. Этот риск не характерен для развитых стран, но актуален для Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, мы занимаем худшее место в Европе по уровню вакцинации. Для того чтобы образовался коллективный иммунитет, вакцинироваться должны не менее 90% населения. В Украине же эти цифры в несколько раз ниже. Вспышки кори, дифтерии, эпидемии гриппа… Все это грозит нам только по одной причине – абсолютное большинство населения не прививается. Распространение инфекционных болезней также угрожает и ситуации в экономике. Государству приходится больше средств бросать на борьбу с последствиями, а массовые больничные парализуют работу предприятий.

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Террористические атаки. Эту угрозу для Украины эксперты ВЭФ поставили на четвертую позицию. В случае военной агрессии со стороны РФ это может ударить по инвестиционной привлекательности страны, «расшатать» курс доллара, спровоцировать проблемы в финансовом рынке и т. д.

Безработица и нехватка кадров

В своем отчете ведущие экономисты назвали безработицу главной угрозой глобального масштаба. И это притом что уровень безработицы в США опустился до 49-летнего минимума, в Великобритании – до 43-летнего. С одной стороны, это снимает напряженность, но с другой – компаниям крайне сложно найти квалифицированных сотрудников.

Еще одна сложность – неравенство доходов. «Неравенство в доходах остается ключевой проблемой в большинстве регионов, и ее необходимо решать более всесторонне, чтобы способствовать повышению экономической и социальной устойчивости», – говорится в публикации ВЭФ.

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К слову, проблема нехватки кадров актуальна и для Украины, но при этом она не вошла в список «главных угроз». Если в развитых странах спросом пользуются квалифицированные кадры, то у нас самая большая проблема – дефицит рабочих. Кабинет министров внес в перечень специальностей государственного значения такие профессии: сварщик, монтажник, машинист, слесарь. Главная проблема: рабочие уезжают туда, где платят больше, – в страны ЕС (в первую очередь Польшу). Проблемы на рынке труда в 2019 году будут актуальны не только для Украины, но и для всего мира, уверены в ВЭФ.





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