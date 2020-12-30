Кризис 2020 и перспективы 2021 года: доклад Счетной палаты РФ





Пандемия коронавируса повлияла на все отрасли жизни россиян, говорится в

докладе Счётной палаты РФ. Каковы итоги 2020 года, и чего ждать гражданам в 2021 году.



Экономика

Пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в мировой экономике за последние несколько лет. По прогнозам экспертов, в этом году падение глобального ВВП составит 4,8%. В 2021 году мировая экономика вырастет на 4,2-5,2%, однако эти прогнозы развития подвержены высокой степени неопределенности из-за новых вспышек коронавируса.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в следующем году объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню из-за большого экономического роста в Китае, но динамика ВВП крупных экономик мира будет отличаться. По прогнозам экспертов, в 2021 году ВВП США увеличится на 3,2%, еврозоны — на 3,6%, Китая — на 8%.

Согласно докладу Всемирной торговой организации (ВТО), в 2020 году объем мировой торговли упадет на 9,2%. В следующем году объем мировой торговли по сравнению с 2020 вырастет лишь на 7,2%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост инфляции по итогам 2020 года: в США на 0,6%, в Китае — на 0,8%, в Великобритании — на 0,5%, а в России — на 3,9%. В еврозоне в этом году сохранится дефляция на уровне 0,6%.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), стоимость нефти в следующем году составит в среднем $46,7 за баррель.

Образование

Пандемия затронула системы образования во всём мире, что привело к массовому закрытию школ и университетов и переходу на дистанционное обучение.

По данным МВФ, уровень финансирования образования в мире на уровне 2018 года будет достигнут не ранее, чем через шесть лет. Всемирный банк (ВБ) считает, что почти 7 млн учеников начальной и средней школы могут бросить обучение. По оценкам ЮНЕСКО, около 11 млн детей могут не вернуться в школы.

ООН отмечает, что кризис, который был вызван пандемией, может дать возможность переосмыслить концепцию образования. Необходимо полагаться на гибкие методы обучения, цифровые технологии и обновленную учебную программу, обеспечивая при этом постоянную поддержку учителей.

Здравоохранение

Осенью в мире число зараженных снова начало расти. Многие страны ввели жесткие ограничения и вернулись к локдаунам. Эксперты ВОЗ сообщили, что в первые месяцы 2021 года пандемия сохранится, однако массовая вакцинация и необходимая инфраструктура поможет в борьбе с вирусом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что к марту 2021 году должна быть решена проблема дефицита медицинских товаров первой необходимости. Среди приоритетных задач он выделил внедрение вакцины, создание алгоритма развертывания больниц, ускорение поставок аппаратов ИВЛ и регулирование рынка основных лекарственных средств.

На распространение коронавируса повлияют сезонные колебания, что может затруднить сдерживание пандемии в зиму 2020-2021 годов. К такому выводу пришла группа биологов Базельского университета в Швейцарии на основе проведённого моделирования.

По их расчётам, вспышки могут возникать в будущем каждую зиму. Для уже переболевших COVID-19 риск можно было бы снизить, однако это будет зависеть от скорости ослабления приобретённого иммунитета, ровно, как и в случае с гриппом.

Эпидемиологи из Гарвардского университета полагают, что общая заболеваемость коронавирусом вплоть до 2025 года будет зависеть именно от продолжительности иммунитета. Если вирус будет вызывать кратковременную реакцию организма, то опасности повторного заражения будут выше, и каждый год могут возникать вспышки. Отметим, что другие человеческие коронавирусные инфекции вызывают иммунитет на период около 40 недель.

Технологии

Пандемия COVID-19 ускорила переход на цифровые технологии в самых разных областях. Из-за карантина и мер социального дистанцирования в онлайн-сферу перешли бизнес, медицина, образование, развлечения, покупки, а также государственные услуги.

По прогнозам экспертов, к 2035 году доходы от продаж сетей 5G составят $13,2 трлн. Пять секторов от этого получат наибольшую выгоду — производство, информация и коммуникации, оптовые и розничные продажи, общественные услуги и строительство.

Ограничения на работу кинотеатров, театров, а также запрет на проведение массовых мероприятий увеличили количество пользователей видеохостингами (Netflix, HBO, Youtube и др.). По оценкам Emarketer, количество домохозяйств в США, использующие традиционное телевидение, снизится с 68,3% (в 2019 году) до 56,5% в 2023 году. Большинство пользователей перейдут на стриминговые сервисы.

Цифровая трансформация госсектора совершит качественный скачок, согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ. В 2021-2025 годах эксперты прогнозируют существенное повышение уровня цифровизации госструктур, активный перевод всех госуслуг в электронный вид, рост спроса на руководителей цифровой трансформации.

По данным ВЭФ, в будущем использование новых технологий позволит реализовать концепцию «Обучение, где угодно, в любое время». Традиционное обучение в классе будет дополнено новыми методами — от прямых трансляций до виртуальной реальности.

Устойчивое развитие

В 2020 году исполнилось пять лет с тех пор, как страны ООН приняли Цели устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что ЦУР — это «путеводная звезда», которая поможет справиться с пандемией и отреагировать на ее социально-экономические последствия.

Однако из-за коронавируса достижение этих целей оказалось под угрозой. По итогам уходящего года, число жертв голода достигнет 12 тыс. в день, школьное и профессиональное образование находятся под угрозой для 1,6 млрд детей и молодых людей, долги домохозяйств стремительно увеличиваются, а финансовые потоки сокращаются, что обостряет проблемы экономического и социального неравенства.

Эксперты отмечают, что число голодающих растет. Если в 2019 году от голода страдали около 690 млн человек, то к концу 2020 года это число увеличится еще на 130 млн человек.









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