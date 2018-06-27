Кризис 1998 года может повториться — банкир предсказал время его начала

Российский банкир, успешно предсказавший прошлый обвал рынков в 2008 и 2014 годах — советует готовиться к глобальному кризису уже сейчас. Волатильность может резко вырасти к концу этого года или в начале следующего.

Глава дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов отмечает, что масштабных кризисов в мировой экономике не было с 2008 года — и «то, что происходит сейчас в Италии, Турции, накапливается и может перерасти в снежный ком», — пишет Bloomberg. Теплоухов управляет портфелем ценных бумаг примерно на 125 миллиардов рублей.

Развивающиеся рынки переживают сейчас непростое время на фоне повышения ставок в США, в результате которого привлекательность местных валют падает, а опасения инвесторов относительно глобальной торговой войны усугубляют ситуацию.

Китай и Евросоюз на этой неделе пообещали противостоять торговому протекционизму США и заявили, что односторонние действия американской стороны могут привести к глобальной рецессии.

Кроме этого, есть множество рисков, включая сжатие ликвидности из-за роста Libor и длительный подъем американского рынка, который уже пережил репетицию обвала, — отмечает Теплоухов, рекомендуя выходить в деньги из рисковых активов, покупать валюту и делать короткие ставки в ОФЗ.

Последние примерно двадцать лет стоимость финансовых и реальных активов находилась в стадии бурного роста, что привело к грандиозному отрыву этой стоимости от реальности, поскольку мировая экономика развивается вовсе не такими темпами. Финансовый мир идет против реальности, — отмечает vestifinance.

Цены активов сейчас переоценены относительно экономики на 40%. Очевидно, что возврат к фундаментальным значениям будет очень болезненным, так как для этого рынкам придется испытать обвал.

Напомним, что в конце прошлого года Bank of America спрогнозировал в текущем году наступление мирового кризиса, сопоставимого по масштабам с тем, что был в 1998 г.

По мнению аналитиков Bank of America, ужесточение политики ключевых центробанков, которые уже 9 лет работают в режиме «печатного станка», создавая из воздуха триллионы долларов — обернется стремительным обвалом на рынках акций и облигаций.

Масштаб нового глобального кризиса будет сопоставим с крахом фондового индекса DJIA в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день) — и с событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.

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