Кривонос заявил о блокировании встречи с Зеленским — новости политики

Кривонос заявил о блокировании встречи с Зеленским

Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о блокировании встречи с президентом Владимиром Зеленским. Ответственность за отсутствие

коммуникации с главой государства он возложил на окружение Зеленского.

Об этом Кривонос 8 декабря сообщил на своей Фейсбук-странице.

Господин президент, к вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу. Они больше

дискредитируют вас и делают заложником, — заявил Кривонос.

По его словам, 31 августа Зеленский пообещал ему провести встречу по законопроекту «О территориальной обороне Украины», однако она до сих пор не состоялась.

Проект закона готов, прошло три месяца, и тишина — встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась и намеренно затягивают процесс

создания ТРО. Прошу с вами личную встречу публично, — подытожил Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО достаточно эмоционально высказался в сторону окружения Зеленского.

Люди, которые блокируют донесение реального положения вещей в секторе безопасности и обороны… кто они? Как их назвать? На кого они работают?, — написал Кривонос.

Вместе с тем, генерал Вооруженных сил Украины не стал раскрывать фамилий в Офисе президента, которые препятствуют ему встретиться с Зеленским.

Напомним, ранее 8 декабря Министерство обороны Украины предложило должность украинскому журналисту Юрию Бутусову — одному из самых активных критиков ведомства. Бутусов ответил

на это предложение согласием и обнародовал свою программу

действий.

Читайте также

За нас пять стран Европы, остальные играют под дудку Москвы — Кривонос

Источник