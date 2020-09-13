Кристин Лагард призывает ЕС увеличить государственные расходы

Глава ЕЦБ Кристин Лагард призывает правительства стран ЕС увеличить государственные расходы, чтобы выйти из экономического кризиса.

«Правительства еврозоны должны продолжать внедрять мягкую денежно-кредитную политику увеличивая государственные расходы для поддержки восстановления после исторического экономического спада», — передает ее слова Handelsblatt.

По словам президента ЕЦБ, доверие частного сектора в значительной степени покоится на ожиданиях государственных расходов. Щедрая финансовая политика имеет решающее значение для сохранения рабочих мест и поддержки частных домохозяйств пока экономическое восстановление не станет сильнее.

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Огромные государственные расходы верный способ смягчить последствия экономического кризиса. Германия выглядит намного лучше, чем другие страны, поэтому смогла развернуть значительные программы помощи со щедрым финансированием. Но это также увеличивает размер долга.

Политик Фридрих Мерц (Friedrich Merz) из ХДС обвинил федерального министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz) из СДПГ в чрезмерных тратах государственных финансов.

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«За все это придется платить нашим детям, и поэтому я настоятельно советую вам быть осторожными с деньгами, даже в период кризиса», — отметил он.

Мерц также критически относится к решению федерального правительства продлить краткосрочное пособие до конца 2021 года. «Пособие по кратковременной работе нужно для выхода из кризиса в краткосрочной перспективе. Если он будет выплачиваться слишком долго, есть риск заблокировать рынок труда», — считает он.

В разгар локдауна Лагард предупреждала, что экономику еврозоны ожидает беспрецедентный спад — до 12% по итогам 2020 года.

Боле того, экономический спад в ЕС будет намного серьезней, чем в других частях мира. И до 2021 года никаких признаков восстановления экономики Европы не появится.

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