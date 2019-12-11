Криптовызов Китая – Вести Экономика, 11.12.2019

Москва, 11 декабря — «Вести.Экономика». Намерение Китая внедрить систему электронных платежей в цифровой валюте — это еще один способ уйти от доллара в расчетах и утвердить юань как мировую резервную валюту, считает Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер».

Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»

«На данный момент Китай старается стать лидером внедрения технологии блокчейн и диджитализации своей экономики, в частности платежных систем. Многим людям из развивающихся стран может быть достаточно проблематично открыть обычный банковский счет или совершить покупку через интернет. Запуск системы электронных платежей должен отчасти решить эту проблему плюс повысить устойчивость экономики и национальной валюты, заложить фундамент для цифровой трансформации китайской экономики.

Одна из основных целей внедрения собственной криптовалюты — постепенный уход от расчетов в долларах и продвижение юаня как мировой резервной валюты.

Что касается рынка валют, то внедрение Китаем на своей территории новой криптовалюты пока никак не скажется на валютах других стран, но вызовет большой интерес со стороны мировых центральных банков. Другие страны и заинтересованы в том, чтобы Китай стал первопроходцем в тестировании данных технологий, прежде чем запускать свои криптовалюты, особенно учитывая, что один из пилотных городов (Шэньчжэнь) является важным экономических центром Поднебесной, с постоянно растущим населением, огромным количеством банков, предприятий и госучреждений. Это позволит наблюдателям из других стран определить риски, связанные с выпуском цифровой валюты и внедрения электронных платежных систем. При этом многие видят угрозу для государственного суверенитета своих стран в разработке таких проектов и распространении криптовалют.

Если же рассмотреть график доллара к юаню, то картина для последнего не самая радужная. В январе 2017 г. юань достиг уровня 7 пунктов и ушел вниз. В конце октября 2018 г. курс опять дошел до сопротивления в 7 пунктов, отбился от него и снова ушел вниз. В августе 2019 г. курс пробил сопротивление, в ноябре протестировал его снизу и двинулся вверх.

Курс валют: доллар/офшорный юань (usd/cny)

Источник: investing.com

С точки зрения классического тех. анализа нас ожидает ослабление юаня на 5-10%. Можно предположить, что власти Китая намеренно ослабят курс национальной валюты для поддержания собственной экономики. Такой вариант развития событий возможен в случае провала переговоров с США по торговым войнам и эскалации противостояния между двумя странами. Ждать остается недолго: 15 декабря — очередной раунд переговоров между США и Китаем, по итогам встречи можно будет судить, куда будет двигаться мировая экономика в 2020 г. Обеим сторонам нужна эта сделка, вопрос в том, кому она нужнее. Предвыборная компания в США уже стартовала, действующему президенту нужно набирать баллы перед электоратом. Рискну предположить, что все-таки США чуть больше заинтересованы в заключении торговой сделки и именно они пойдут на компромисс в самых острых вопросах».

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