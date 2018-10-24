«Криптовалюта опасна для мировой экономики»: эксперты рассказали о рисках

Совет по финансовой стабильности (FSB), который координирует финансовое регулирование для стран, входящих в G20, выпустил очередной отчет, посвященный перспективам развития криптовалюты

Об этом пишет тематическое издание MyCrypter.

По сути новый документ поднимает те же вопросы, что и предыдущий отчет, опубликованный летом к встрече министров финансов в Буэнос-Айресе. Глобальный финансовый регулятор поднимает вопросы контроля рынка и необходимости строгого мониторинга цифровых активов по мере роста их популярности.

Эксперты заявляют, что угрозы от криптовалюты для мировой экономики нет, это только миф, но контроль за криптовалютой необходим.

Отчет выпущен под названием «Криптовалютные рынки. Потенциальные источники для финансовой стабильности». Название документа звучит гораздо более жестко, чем его содержание.

Аналитический документ представляет собой результат многолетнего исследования международного регулятора вновь зарождающегося класса финансовых активов. Специалисты FSB изучили фактор влияния криптовалюты на финансовую стабильность мировой экономики.

В пресс-релизе FSB, созданного и финансируемого Банком международных расчетов (BIS), представлено итоговое мнение о том, что цифровые валюты не являются эффективным средством платежа, хранения стоимости или единицей учета.

Одними из главных проблем цифровой экономики являются: низкая ликвидность криптовалют, риски от высокой волатильности и операционные риски.

«Основываясь на имеющейся информации, криптовалютные активы в настоящее время не представляют существенного риска для глобальной финансовой стабильности. Однако в свете стремительного развития рынка необходим бдительный мониторинг. Если использование цифровых активов продолжит развиваться, это может иметь последствия для финансовой стабильности в будущем», — говорится в заявлении FSB.

Подводя итоги, регулятор как обычно вспоминает о том, что криптовалюты должны контролироваться для защиты потребителей и предотвращения финансирования терроризма. Также акцентируется внимание на необходимости борьбы с отмыванием денег и ухода от налогов с использованием виртуальных активов.

Также Politeka сообщала, что авторитетная компания Bloomberg решила узнать, какое будущее ждет криптовалюту.

В частности, представители компании решили узнать у граждан, что они думают о цифровой валюте. Специалистами был создан несложный онлайн-опрос, который проводился в режиме реального времени и состоял лишь из трех вопросов.

Что произойдет с криптопространством в ближайшие 2-5 лет. Каждый второй респондент считает, что криптовалюту ждет устойчивый рост. 28% опрошенных уверены, курсы криптовалют обваляться, а 8% человек прогнозируют, что стоимость цифровой валюты взлетит вверх.

Напомним, биткоину пришел конец: найдена уязвимость, которая погубит все криптовалюты.

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