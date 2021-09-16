«Криптовалюта — не пирамида»: финансовый аналитик опроверг заявление ЦБ РФ

Криптовалюта — это не финансовая пирамида (ФП), поэтому подобная оценка ЦБ России неверна, рассказал NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский и опроверг заявление регулятора. Финансовый эксперт добавил, что ФП — «это всегда пирамида долговых обязательств». Спикер подчеркнул, что криптовалюта в основном «ничем не отличается от того же золота».

Это просто коммодити, только цифровые и достаточно волатильные. Если вы позволяете торговать фьючерсами людям, то я не вижу причин для запрета торгов той же криптовалютой. Единственная причина — это высокая волатильность. Там действительно можно потерять деньги, как и в любом подобном инструменте. Запрещать я бы не стал. Это излишне, — считает Голубовский.

Накануне первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов выступил против допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалюте. По словам Голубовского, у данного термина есть чёткий критерий того же Банка России — минимальный личный актив в 6 млн рублей.

Либо человек должен получить сертификат Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР). Или ему присвоят такой статус на основе числа операций по брокерскому счёту за определённый период времени. Он должен быть активным трейдером. По-моему, нужно в течение года дать определённый оборот. В этом случае статус квалифицированного инвестора даёт брокер. Я бы допускал неквалифицированных инвесторов к покупке криптовалюты, — рассказал финансовый аналитик.

Специалист добавил, что рынок криптовалюты стоит развивать, так как это мировая тенденция, РФ просто лишает себя определённого сегмента финансового рынка, однако данная отрасль для экономики абсолютно бесполезна, считает Голубовский.

Это чисто платформа для спекуляций, разве что какие-то люди деньги заработают, а какие-то — потеряют. А брокеры получат навар с комиссии. Пользу разве что ощутит цифровой сегмент экономики, какая-то электронная коммерция. Сама по себе эта сущность не представляет серьёзной альтернативы деньгам в обычном обороте, — заявил финансовый аналитик.

Он также обратил внимание, что фразу «неквалифицированный инвестор» не стоит понимать буквально — скорее в ЦБ РФ имели в виду неопытного специалиста.

У нас и так сейчас такие активы обращаются в РФ. Но для их получения нужен аккаунт на какой-то иностранной бирже, где доступны такие услуги. Но по факту это невозможно в России. Чтобы эти деньги оставались в РФ, а не крутились где-то в США, нужно сделать так, чтобы их можно было купить в России. Определённым категориям людей эти активы интересы. Биткоин — это просто альтернативная форма сбережения для инвесторов. Почему не разрешить туда инвестировать, раз мы позволяем быть золоту? — резюмировал Голубовский.

Накануне стало известно, что Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж для огораживания возможности «эмоциональных» покупок криптовалют. Об этом заявил зампред регулятора Сергей Швецов. Он добавил, что есть большая вероятность того, что как высокотехнологичная финансовая пирамида криптовалюта может «развалиться в ноль». По его словам, регулятор считает, что криптовалютный рынок — большое минное поле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны. Он назвал биткоин квазивалютой и добавил, что для его признания в стране нет никаких предпосылок.