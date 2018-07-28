Крестный ход УПЦ КП в Киеве. Главное

Сегодня, 28 июля, проходят мероприятия Украинской православной церкви Киевского Патриархата, посвященные 1030-летию Крещения Украины-Руси

В 9:30 утра прошла праздничная литургия, после ее завершения от Владимирского собора стартовал крестный ход к памятнику святому князю Владимиру Великому. Верующие пройдут по бульвару Шевченко, улице Владимирской, дойдут до Софийской площади, затем — до Михайловской площади. Крестный ход завершится в парке Владимирская горка.

14:32 В крестном ходе, посвященном годовщине крещения Руси-Украины,участвовали около 65 тысяч верующих

Об этом сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

«По состоянию на 13:00 в шествии принимали участие около 65 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая. Подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГосЧС», — сообщил Яровой.

Кроме того, он уточнил, что к патрулированию столицы во время массового мероприятия были привлечены 2,5 тысячи правоохранителей.

13:16 В Киеве рамках празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины начался Крестный ход в поддержку единой церкви

Крестный ход продолжается без нарушений общественного порядка, безопасность обеспечивают усиленные наряды полиции. Кроме того, в местах массового скопления людей дежурят медики, ситуация в целом спокойная.

После молебна возле памятника Владимиру Великому ожидается второе за день выступление президента Украины Петра Порошенко. Изначально мероприятие было запланировано на 13:00, однако Крестный ход начался с некоторой задержкой.

10:33 Полиция Киева перешла на усиленный режим для обеспечения порядка во время Крестного хода

«Чтобы должным образом скоординировать действия с другими профильными службами и быстро реагировать на внештатные ситуации, у нас в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который проводит постоянный мониторинг и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий», — отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в ходе инструктажа личного состава.

Кроме мест сбора верующих, куда можно попасть через специально оборудованные фильтрационные пункты, особое внимание полиция уделит патрулированию улиц, а также несению службы на станциях киевского метро.

08:18 В субботу, 28 июля в связи с проведением массовых мероприятий в столице до 1030-летия Крещения Руси будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов в центре столицы

Так, движение транспорта и пешеходов ограничат по следующими улицами:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

Б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади); ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с уул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с проул. Михайловским);

ул. А. Тарасовой (полностью); ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с проул. Михайловским);

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади); ул. Костельная (полностью); ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

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