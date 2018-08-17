Kremlin Watch обнародовала рейтинг стран, борющихся с агрессией России

Команда Kremlin Watch опубликовала рейтинг стран в соответствии с принимаемыми ими мерами противодействия российской гибридной агрессии

Об этом заявила координатор проекта Kremlin Watch Вероника Вихова, передает «ДС» со ссылкой на Радио Свобода.

«В центре проекта — интерактивная карта, с помощью которой можно узнать, как именно то или иное из европейских государств (речь идет не только о членах ЕС) борется с дезинформацией и другими «гибридными» методами, используемыми для усиления российского влияния. В каждом разделе можно найти ссылки на те или иные правительственные материалы, аналитику, инициативы гражданского общества, публикации в СМИ на соответствующие темы. Есть там и наша аналитика — рейтинг государств в соответствии с принимаемыми ими мерами противодействия российскому влиянию. Это анализ действий нескольких десятков стран за последний год», — отметила она.

Она также уточнила, что для оценки угроз для тех или иных стран со стороны России использовались три критерия: восприятие российского влияния и связанных с ним угроз политической элитой данной страны, конкретные шаги (созданы ли какие-то органы, занимающиеся борьбой с «гибридными» угрозами), деятельность спецслужб, их работа по отражению угроз.

По словам Виховой, страны были разделены на несколько групп. В наиболее благополучную вошли Великобритания, Швеция и страны Балтии. На другом полюсе — страны, где не уделяется почти никакого внимания этой проблеме: Греция и Кипр. Шесть других стран, где положение лишь немногим лучше — Австрия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения.

«Надо отметить, что они хорошо подбирают эти инструменты в зависимости от специфики конкретной страны или региона. Скажем, в Центральной и Восточной Европе используются определенные связи, наработанные еще в советский период. Речь идет, с одной стороны, об активизации работы российских спецслужб в ряде стран, с другой — о механизмах информационно-пропагандистской войны. Другой уровень — уже широко известное «нестандартное» взаимодействие Москвы с некоторыми европейскими политическими силами и их лидерами. Ну и, конечно, экономические операции с политическим подтекстом. Упомяну два проекта в области атомной энергетики: соглашение между властями Венгрии и Росатомом о строительстве новых реакторов АЭС «Пакш-2″ и попытки заключить аналогичную сделку в Чехии, по АЭС в Темелине», — разъясняет Вихова.

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