Кремль заявил о «мудром ответе» на вред от «бездумной секиры» США

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, включающего в себя поправку, которая рекомендует Байдену ввести санкции против 35 россиян. «Хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет», — сказал Песков

Дмитрий Песков

(Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия ответит мудро, если США введут новые санкции против российских чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент [Владимир] Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», — сказал Песков.

По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях американских конгрессменов.

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Пресс-секретарь выразил надежду на то, что «такая глупость, как новые санкции против россиян», введена не будет. «И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы», — отметил Песков.