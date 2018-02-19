Кремль пустит миротворцев на Донбасс лишь с разрешения террористов

Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР»

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом», — сказал Песков.

При этом он заявил, что данные вопросы необходимо решать совместно с боевиками.

«Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога… Состав подобной миссии, режим размещения и цели размещения, конечно, не могут быть определены без согласования с «республиками» Донбасса», — добавил он.

Как сообщала «ДС», президент Финляндии Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что в случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН его страна должна принять в ней участие.

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