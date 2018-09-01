Кремль может причинить окружающим серьезные неприятности, но шансов на победу у него нет, — немецкий историк

Россия не будет ввязываться в полномасштабную войну, так как у нее нет никаких шансов на победу

Дмитрий Хмельницкий. Фото: investigator.org.ua

Об этом в эксклюзивном интервью «ДС» рассказал публицист, историк, архитектор Дмитрий Хмельницкий.

«На мой взгляд, Путин будет пытаться и дальше причинять всем мелкие неприятности по мере сил. Отгрызать кусочки территории. Вот откусил часть Украины, возможно, еще что-то попытается откусить, но с фатальными потерями для себя», — отметил Хмельницкий.

В то же время, он подчеркнул, что шансов на победу над Западом у Путина нет.

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