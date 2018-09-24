Кредиты МВФ никогда не спасут экономику Украины

Помощь ЕС и Мирового Банка вообще не играет роли

Чуть ли не ежегодно Украина теряет космические суммы из государственного бюджета через сомнительные схемы неуплаты налогов.

Общий объем достигает 750 миллионов евро – по крайней мере, таковы результаты исследований фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого оказались в распоряжении немецкого издания Spiegel Online, передает znaj.ua.

Теневая экономика: сколько потеряла Украина?

По данным экспертов, в период с 2015 до 2017 годов «недооценили» экспорт железной руды из Украины – не менее, чем на 20 %. Такая же ситуация и с производством стали и продуктами сельского хозяйства, которые попадают под незаконные схемы.

Зацепили «теневые сделки» и другие прибыльные отрасли, в частности горную промышленность, из чего специалисты сделали неутешительный вывод: сокрытие доходов за границей стоит Украине примерно три миллиарда евро. Таким образом, недопоступление налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 миллионов евро.

Среди самых популярных методов уклонения от уплаты налогов – так называемая «трансфертная» цена: фирмы из страны с более высокими налогами, например Украины, продают свою продукцию до отделов той же самой компании, однако в странах с более низкими налогами по цене ниже рыночной. В итоге компания предоставляет меньшую сумму прибыли до налогообложения в Украине.

Авторы исследования отмечают: такая ситуация не допустима, учитывая то, сколько финансовой помощи от ЕС получила Украина, начиная с 2014 года – более 11 миллиардов евро, в то же время годовой экономический долг уже дотянул до отметки 92 миллиарда евро.

При этом от коррупции на украинской таможне государство теряет до 4,8 миллиарда долларов США в год, а это примерно десятая часть от поступлений в государственный бюджет, которая вдвое больше суммы кредитов от МВФ, ЕС и Всемирного Банка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Читайте срочные новости в Telegram





Источник