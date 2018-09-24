Кредиты МВФ никогда не спасут экономику Украины по одной причине

Чуть ли не ежегодно Украина теряет космические суммы из государственного бюджета через сомнительные схемы неуплаты налогов. Общий объем достигает 750 миллионов евро – по крайней мере, таковы результаты исследований фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого оказались в распоряжении немецкого издания Spiegel Online.

Теневая экономика: сколько потеряла Украина?

Теневая экономика Украины

По данным экспертов, в период с 2015 до 2017 годов «недооценили» экспорт железной руды из Украины – не менее, чем на 20 %. Такая же ситуация и с производством стали и продуктами сельского хозяйства, которые попадают под незаконные схемы.

Теневая экономика Украины

Зацепили «теневые сделки» и другие прибыльные отрасли, в частности горную промышленность, из чего специалисты сделали неутешительный вывод: сокрытие доходов за границей стоит Украине примерно три миллиарда евро. Таким образом, недопоступление налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 миллионов евро.

Теневая экономика Украины и мира

Среди самых популярных методов уклонения от уплаты налогов – так называемая «трансфертная» цена: фирмы из страны с более высокими налогами, например Украины, продают свою продукцию до отделов той же самой компании, однако в странах с более низкими налогами по цене ниже рыночной. В итоге компания предоставляет меньшую сумму прибыли до налогообложения в Украине.

Теневая экономика Украины

Авторы исследования отмечают: такая ситуация не допустима, учитывая то, сколько финансовой помощи от ЕС получила Украина, начиная с 2014 года – более 11 миллиардов евро, в то же время годовой экономический долг уже дотянул до отметки 92 миллиарда евро.

Теневая экономика Украины

При этом от коррупции на украинской таможне государство теряет до 4,8 миллиарда долларов США в год, а это примерно десятая часть от поступлений в государственный бюджет, которая вдвое больше суммы кредитов от МВФ, ЕС и Всемирного Банка.

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Напомним, МВФ объяснил, что будет с экономикой Украины до 2023 года.

Как сообщал Знай.uа украинские изобретатели Алексей Жоголев и Владимир Павлов спроэктировали и собрали умные счетчики smart-MAC.

Знай.uа писал, Украину атаковал банковский вирус.

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