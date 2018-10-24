Кредит от МВФ: есь ли выход из тупика

Александр Охрименко, «Корреспондент»

24.10.2018 09:04

(Обновлено 24.10.2018 в 09:06)

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Реальная причина предоставление МВФ Украине новой программы Stand-By очень тривиальная. МВФ понял, что все реформы в Украине — это фикция, но наступает срок погашения кредитов.

Совет директоров МВФ принял решение после провала двух предыдущих программ сотрудничества с Украиной заключить новое соглашение и новую программу сотрудничества. Явно с расчетом «Бог любит троицу».

Стоит напомнить, что в мае 2014 года Украина и МВФ заключили соглашение по программе Stand-By и даже дали первый транш 3 млрд. долл из 17 млрд. долл обещанных, но уже в конце 2014 года стало понятно, что эта программа сотрудничества полностью провалилась и чтобы спасти свое лицо, МВФ в 2015 году заключил соглашение с Украиной по программе расширенного финансирования на сумму 17,5 млрд. долл и тоже предоставил первый транш на сумму 5 млрд. долл. Согласно программы расширенного финансирования предполагалось, что благодаря рекомендациям МВФ экономика Украины сделает небывалый рывок и, начиная с 2018 года, сможет без проблем погасить все кредиты МВФ. Но и программа расширенного финансирования тоже провалилась и теперь уже в очередной раз МВФ вынужден спрятать свой «позор» новой программой опять Stand-By, на сумму уже только 4 млрд. долл, но деньги обещают дать уже только в 2019 году.

Для всех программ сотрудничества с МВФ характерно, что МВФ никогда не держит слово и не выдает кредиты в полном объеме оговоренном в Меморандуме. Скорее всего и новую программу Stand-By ждет такая же судьба. Может быть, Украине дадут 1 млрд. долл из обещанных четырех и на этом программа заглохнет.

Почему же все программы МВФ провальные? Некоторые говорят, что это злой умысел самого МВФ — давать деньги и заведомо ошибочные советы, чтобы экономику страны, получающую деньги, доводить до кризиса. Но скорее всего тут нет злого умысла, просто рекомендации специалистов МВФ — это скорее треш и глупость, чем действительно разумные советы для страны, такой, как например, Украина.

Судите сами. МВФ обещал, что как только они предоставят кредиты, то сразу другие зарубежные инвесторы завалят Украину инвестициями. Даже называли цифру сначала 40, а потому уже 70 млрд. долл. Но пока что главными инвесторами Украины были и остаются украинские гастарбайтеры, которые действительно завалили экономику Украины валютой. А вот зарубежных инвесторов не видно на горизонте, хотя все глупые советы и рекомендации МВФ Украина выполнила.

МВФ посоветовал поднять тарифы на газ для населения в десять раз. Это требование МВФ обосновал тем фактом, что низкие тарифы ЖКХ сдерживают рост заработной платы в Украине. Поэтому если поднять тарифы на ЖКХ, то бизнес сразу же будет поднимать зарплату, чтобы работникам было чем рассчитаться по услугам ЖКХ. И самое смешное, что МВФ утверждал, что повышение тарифов на газ для населения уменьшит коррупцию в Украине.

Вообще, что касается коррупции в Украине — очень много требований в соглашения с МВФ. В результате, в Украине создано большое количество различных ведомств, которые борются с коррупцией. И в новом соглашении с МВФ одним из требованием является запустить в работу Антикоррупционный суд. Но беда в том, что коррупция в Украине только выросла после создания ведомств по борьбе с коррупцией. Так как теперь коррупционерам приходится больше брать взяток, чтобы давать «на лапу» следователям, которые борются с коррупцией.

МВФ рекомендовал «очистить» банковскую систему от проблемных кредитов, за это он обещал жителям Украины доступные и дешевые кредиты. В результате доля проблемных кредитов в Украине выросла с 10% до 55%, многие украинцы потеряли деньги в банках в результате этой «очистки», но кредитование в Украине фактически остановилось. Согласно официальным данным НБУ сейчас более-менее работает в Украине потребительское кредитование, где средние ставки на уровне 30% годовых. При этом не работает ипотечное и автокредитование. И кредитования бизнеса фактически находится на нуле.

МВФ потребовал от руководства Украины уменьшить дефицит госбюджета и при этом обещал, что уменьшение дефицита госбюджета положительно повлияет на бизнес, так как будет снижено фискальное давление и даже ставки налогов будет снижены. Но в результате, все получилось наоборот. Фискальное давление только усилилось, а счета НДС стали главным генератором рост розничных цен в Украине. Это привело к тому, что действительно сейчас большая налоговая нагрузка теперь переложена на население. Не удивительно, что реальные доходы украинцев упали и теперь уровень 2013 года стал неким эталоном, до которого еще расти и расти доходам украинцев.

Рекомендаций МВФ было много в их программах сотрудничества, но только результат был аналогичным. Чаще всего эти все рекомендации заканчивались полным провалом, МВФ хвалило «успешные реформы», при этом все чаще и чаще оказывало в выдачи очередного транша, что выглядело довольно-таки странно. Ибо согласно устава МВФ в случае успешного выполнения программы сотрудничества очередной транш кредита МВФ выдается стране автоматически.

Реальная причина предоставление МВФ Украине новой программы Stand-By очень тривиальная. МВФ понял, что все реформы в Украине — это фикция, но наступает срок погашения кредитов МВФ. К слову, за 2018 год Украина без новых кредитов МВФ погасил старые кредиты МВФ почти на 1,8 млрд долл. Опять-таки во многом за счет денег гастарбайтеров, о которых в меморандумах МВФ ничего не сказано. Но наступает 2019 год и Украине опять нужно погашать очередные 1,5 млрд. долл старых кредитов МВФ, а потом будут и другие годы. Всего Украине до 2026 года нужно будет погасить старых кредитов МВФ на сумму 11 млрд. долл. Это кредиты, которые руководство Украина набрало в МВФ после 2014 года. В этой ситуации МВФ просто боится, что ей не отдадут долю и поэтому решил помочь руководству Украины, но помочь только в той части, чтобы оно могло погасить старые кредиты. При этом новые кредиты уже нужно будет погашать после 2020 года. Это просто замкнутый круг. Правительство Гройсмана берет новый кредит МВФ, чтобы погасить старый кредит МВФ, чтобы потому через год уже думать, где взять деньги, что погасить кредиты МВФ, который взяли. Гениальное управление экономикой.

Это полный тупик. Пока руководство Украины будет заниматься политиканством и жить за счет подачек от МВФ, а не делать реальные реформы и заниматься экономикой Украины, будет постоянно брать новые кредиты МВФ, чтобы погасить старые, а заодно выполнять глупые советы МВФ — это так и будет оставаться тупиком. Вот и очередной совет МВФ о повышении тарифов на газ для населения приведет только к тому, что долги за услуги ЖКХ вырастут до уровня 50 млрд. грн и больше, и тогда уже горячая вода и отопление будет для украинцев экзотикой, а эксперты МВФ будут и дальше продолжать рассказывать об «успешных реформах».

В украинских СМИ задали интересный вопрос: «Что лучше для Украины повысить цены на газ или не получить кредит МВФ и объявить дефолт». Ответ более чем прост — для Украины лучше, чтобы во главе правительства были профессионалы, умеющие снижать цены на газ для населения и без проблем отдавать кредиты МВФ. К слову, до 2014 года Украина именно так и делала, цены на газ для населения не повышала, а вот старые кредиты МВФ погашала, а не брала новые. Но это уже история.





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