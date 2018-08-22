Кравчук рассказал о главном провале и достижении Украины

9:32 22 Августа 2018

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Киев, 22 августа. Главным провалом Украины является бедность ее жителей, а главным достижением — независимость, считает первый президент страны Леонид Кравчук.

«Самым большим достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство. Самый большой провал — это бедность людей», — заявил он в беседе с украинским изданием «Главред».

Кравчук рассказал, что часто сам становится свидетелем сложного экономического положения, в котором оказались украинцы. По словам экс-президента, он часто ходит на рынок и видит, как пенсионеры не могут купить даже четвертинку хлеба. Кравчук также напомнил, что 60% жителей страны не в состоянии своевременно оплачивать коммунальные услуги.

«Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал», — резюмировал он.

В настоящее время экономика Украины находится на грани кризиса. Пришедшие в результате государственного переворота к власти политики не только не смогли поднять уровень жизни в стране, но и ухудшили ситуацию.

По данным украинских социологов, сегодня из страны на заработки ежеминутно уезжают два жителя. По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, именно «заробитчане», присылающие деньги своим родным, оставшимся на Украине, спасают экономику страны от краха. В то же время экономисты считают миграционные оттоки катастрофической угрозой для Украины.

Автор: Василий Котов

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