Красотка из Нижнего Тагила может попасть на обложку журнала Playboy. Ей нужны ваши голоса

Начался финальный этап конкурса «Девушка года Playboy-2018». За победу борются 12 горячих красоток, среди которых — 23-летняя тагильчанка Ирина Воржева. Поддержать землячку, отдав за неё свой голос, можно до 26 октября. Победительница конкурса попадёт на обложку известного мужского журнала Playboy.

По словам самой Ирины, для всех финалисток организовали фотосессию в Москве. Там же у девушек взяли интервью, в которых они рассказали о своих мечтах, планах, как относятся к съёмкам в стиле «ню», какие книги читают и когда в последний раз занимались сексом.

«Поначалу волновалась, так как, к сожалению, я не только скромная, но и зажатая до ужаса. Но над этим я работаю, думаю, благодаря Playboy я с этим справлюсь. А ещё я начала осознавать, что мнение окружающих людей не должно на тебя никак влиять, когда ты не делаешь ничего плохого и противозаконного», — рассказала Ирина Воржева порталу Е1.ru.

Ещё утром девушка была в конце списка, но за пару часов уверенно приблизилась к середине. Поэтому ещё есть время, чтобы поддержать тагильчанку. Для этого нужно просто нажать большой палец под фотографией Ирины на сайте журнала. Там же можно посмотреть снимки с обнажённой красоткой из Нижнего Тагила и небольшое видеоинтервью с ней. После 26 октября жюри конкурса выберет победительницу на основании фото, видео и голосования.

Ирина Воржева училась в гимназии №18 в Нижнем Тагиле, занималась тхэквондо. Последние годы живет в Екатеринбурге. В этом году девушка закончила УрГУПС по специальности «Мировая экономика». В университете занималась карате, сейчас увлекается бегом: преодолевает дистанцию в 25 км и мечтает пробежать марафон. Участвовала в конкурсе «Мисс Екатеринбург-2016», где стала второй вице-мисс.





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