Красный свет доллару: как Россия собирается переходить на расчёты в нацвалюте со своими партнёрами

Россия ведёт активную работу по переходу на расчёты в национальных валютах со своими торговыми партнёрами. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам министра, совместные действия по постепенному отказу от доллара проводятся со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. В первую очередь подобная необходимость возникает у крупного бизнеса, подпавшего под санкции США. Эксперты считают, что снижение доли американской нацвалюты в торговых расчётах РФ позволяет уменьшить влияние на экономику целого ряда негативных факторов.

Россия ведёт активную работу по переходу на расчёты в нацвалюте со своими торговыми партнёрами. За последние несколько лет страна уже сумела накопить необходимый опыт в данной сфере. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Это в меньшей степени касается европейских стран, больше относится к странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, даже Латинской Америки, Африки», — отметил министр.

Конкретным примером такого валютного перехода могут стать поставки комплектующих для нужд российского автопрома из Турции. Как сообщил Денис Мантуров, целый ряд национальных компаний РФ готовы приступить к расчётам в турецких лирах уже в ближайшее время. При этом и производители самой республики, по словам министра, также «с большим удовольствием» начинают проводить операции в нацвалюте.

Как объяснил RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Миэкономразвития РФ Александр Бельчук, процесс перехода на расчёты в нацвалютах достаточно сложный и занимает длительное время. По мнению эксперта, в первую очередь постепенный отказ от операций в долларах затронет страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, на фоне огромных резервов и большого внешнеторгового оборота КНР ведущую роль в данном вопросе может получить китайский юань.

«Россия при этом также не останется в стороне, у нас есть своя зона влияния — бывший СССР, где страны в немалой степени ориентируются на Россию и будут широко использовать торговлю в рублях. Это будет началом, потом надо будет смотреть на ситуацию, но, думаю, желающих найдётся много», — отметил эксперт.

Позже помимо стран ШОС, Россия, по словам Бельчука, может перейти и на расчёт в национальных валютах с государствами Латинской Америки. Основными претендентами являются три крупнейшие страны региона — Бразилия, Мексика и Аргентина.

Точный расчёт

В то же время экономисты предупреждают и об определённых трудностях при проведении дедолларизации. Есть риск, что далеко не все российские партнёры будут готовы перейти на расчёты в нацвалюте. Об этом, в частности, рассказал RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

«Некоторые товары торгуются преимущественно в долларах, например нефть. Поэтому в тех отраслях, где придётся проходить лишнюю стадию конвертации валюты, такой переход будет невыгоден. В наших министерствах должны всё внимательно просчитать, чтобы в итоге не было убытка», — сказал эксперт.

Тем не менее, по словам руководителя Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, у перехода на расчёт в национальных валютах есть долгосрочные экономические бонусы. Особенно это касается именно торговли с развивающимися странами Африки и Латинской Америки.

«Можно вспомнить советский опыт клиринговых взаиморасчётов с некоторыми государствами, например Индией, когда мы продвигаем в эти страны свою машиностроительную и другую продукцию. Они получают бонусы, покупая именно нашу продукцию. Впрочем, как всеобщая панацея данный процесс не работает, поскольку может быть осуществлён только с ограниченным числом стран», — отмечает эксперт.

Алексей Кузнецов полагает, что в первую очередь переговоры по данному вопросу можно вести с российскими торговыми партнёрами из числа арабских стран, с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Вьетнамом, Ираном и Индией.

Лекарство от санкций

Хотя первоначально решение о переходе на расчёты в национальной валюте не рассматривалось в качестве ответной меры на санкции США, в условиях действующих антироссийских ограничений у крупного бизнеса РФ всё чаще начала возникать необходимость данного процесса. Об этом также упомянул Денис Мантуров. Примечательно, что ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также говорил о возможности перехода на нацвалюты при торговле нефтью на фоне неустойчивости курса доллара.

«Разговоры о том, чтобы уменьшить роль доллара, ведутся давно, и они, с моей точки зрения, в конце концов приведут к позитивному результату. Потому что это очень важный фактор доминирования в мире — помимо военной силы», — считает Александр Бельчук.

По словам эксперта, Россия получит ряд преимуществ от реализации данного решения, поскольку заметно снизится зависимость от кредитов в долларах и европейской валюте. Это, в свою очередь, позволит защитить государство и внешнеэкономические связи России от негативного влияния извне.

Танки за рубли

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в своём недавнем заявлении обозначил круг претендентов на расчёты в нацвалютах по оборонным контрактам. В частности, в список вошли Индия, Китай и Турция. По словам Шугаева, подобного рода операции проще всего проводить именно с крупными торговыми партнёрами. При этом он подчеркнул, что внутри Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) страны уже давно работают в рублях, пишет Интерфакс. Напомним, членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

При этом Алексей Кузнецов также не исключает, что России в итоге придётся переходить и на другие валюты в процессе торговли оборонной продукцией.

«Дело в том, что реально стоит угроза — особенно в свете заявлений Трампа по торговле в отношении не только России, но и других и стран, — что будут заморожены сделки и контракты. Конечно, нашим производителям до последнего времени выгодно было продавать в долларах. Но в принципе переход на другие валюты реален, и в рамках ВТС прежде всего», — сказал эксперт.

Смещение доминирования

В настоящее время объём сделок российских компаний в национальных валютах невелик. По словам Дениса Мантурова, наиболее благоприятным вариантом могло бы стать доведение доли таких операций до 50% от общего числа. Вместе с тем, как отмечает министр, достижение данной планки является проблематичным, поскольку Россия на сегодня не намерена полностью отказываться от американского и европейских рынков.

Хотя, по данным Федеральной таможенной службы, сейчас доля ЕС и США во внешнеторговом обороте России несколько меньше 50% (43,8 и 3,6% соответственно за первые шесть месяцев 2018 года), опрошенные RT эксперты также говорят о невозможности достигнуть столь высокой отметки в ближайшее время.

По словам Алексея Кузнецова, наиболее успешным вариантом развития событий на ближайшую перспективу могло бы стать доведение объёма сделок в нацвалюте до 10—15% от общего объёма в течение следующих нескольких лет.

Александр Бельчук, в свою очередь, отмечает, что в целом сегодня глобальная экономика идёт к дроблению мирового рынка на региональные. На этом фоне со временем доминирование доллара и евро подвергнется ряду ограничений. Тем не менее однозначно говорить о том, когда именно это может произойти, ещё рано, заключил эксперт.





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