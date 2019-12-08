«Красные линии»: На Вече против капитуляции вышли харьковчане. Новости политики

В Харькове более 200 горожан вышли на акцию «Красные линии» перед встречей лидеров стран нормандского формата в Париже 9 декабря

«красными линиями» митингующие называют проведение выборов на Донбассе до полного отвода войск, уступки в переговорах с Россией по газу, признание территорий оккупированного Донбасса и Крыма российскими, передает «ДС» со ссылкой на Громадське.

Участники акции держат флаги Украины и флаги Украинской повстанческой армии. К митингу присоединились представители политических партий «Свобода» и «Европейская солидарность».

На площади Свободы возвели сцену «Штаб сопротивления капитуляции», рядом разместили несколько шин — пока они имеют исключительно символическое значение. По словам организаторов митинга, в случае капитуляции во время встречи «нормандской четверки», протестующие готовы перейти к активной фазе сопротивления.

«Мы вышли для того, чтобы предупредить власть, а во-вторых, чтобы у нашего президента была возможность сказать «нет» в Париже», — рассказала участница акции Алина Котлярова.

Напомним, сегодня, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости также завершилось вече «Красные линии», на котором присутствовали по разным оценкам от 5 тысяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

Также Вече под названием «Красные линии» состоялось и во Львове.

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