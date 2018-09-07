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Красноярцев позвали на дворовые политические дебаты

Политика 07 Сен 2018
Красноярцев позвали на дворовые политические дебаты
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7 сентября 11:35

Сегодня, 7 сентября, В Кировском районе Красноярска пройдут открытые политические дебаты кандидатов в депутаты горсовета, баллотирующихся по округу № 5.

Для участия в них приглашены: Артём Речицкий («Единая Россия»), Константин Сенченко («Справедливая Россия»), Александр Левый (ЛДПР), Евгения Елизарьева (КПРФ).

По словам инициатора встречи Артема Речицкого, жители округа испытывают острую потребность в честных открытых ответах всех кандидатов на интересующие их вопросы.

«По-настоящему конкурентная борьба с открытыми дебатами — редкое явление в сегодняшней политической жизни, — говорят организаторы, — публично пообщаться с избирателями и оппонентами накануне выборов — это прекрасный способ увидеть реальные итоги своей избирательной кампании перед „днем тишины“».

Уникальность этой встречи состоит в том, что она пройдет не в специально подготовленном для этого помещении, а прямо во дворе дома. Так что попасть на нее и задать свои вопросы кандидатам смогут все желающие.

Начало мероприятия назначено на 18:30. Пройдет оно во дворе дома по ул. Кутузова, 87а.

Речицкий Артём ЕвгеньевичДиректор экологической организации «Зелёная Дружина»Сенченко Константин ВладимировичДепутат Горсовета Красноярска, президент сети гипермаркетов «Армада»Левый Александр АлександровичПомощник депутата Государственной Думы Сергея Натарова
















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