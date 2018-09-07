Красноярцев позвали на дворовые политические дебаты

7 сентября 11:35

Сегодня, 7 сентября, В Кировском районе Красноярска пройдут открытые политические дебаты кандидатов в депутаты горсовета, баллотирующихся по округу № 5.

Для участия в них приглашены: Артём Речицкий («Единая Россия»), Константин Сенченко («Справедливая Россия»), Александр Левый (ЛДПР), Евгения Елизарьева (КПРФ).

По словам инициатора встречи Артема Речицкого, жители округа испытывают острую потребность в честных открытых ответах всех кандидатов на интересующие их вопросы.

«По-настоящему конкурентная борьба с открытыми дебатами — редкое явление в сегодняшней политической жизни, — говорят организаторы, — публично пообщаться с избирателями и оппонентами накануне выборов — это прекрасный способ увидеть реальные итоги своей избирательной кампании перед „днем тишины“».

Уникальность этой встречи состоит в том, что она пройдет не в специально подготовленном для этого помещении, а прямо во дворе дома. Так что попасть на нее и задать свои вопросы кандидатам смогут все желающие.

Начало мероприятия назначено на 18:30. Пройдет оно во дворе дома по ул. Кутузова, 87а.

Директор экологической организации «Зелёная Дружина» Депутат Горсовета Красноярска, президент сети гипермаркетов «Армада» Помощник депутата Государственной Думы Сергея Натарова





































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