Красносельский: Президент Молдавии уклоняется от диалога с Приднестровьем: EADaily

Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что предпринимаемые в последнее время Кишиневом антироссийские жесты негативно сказываются не только на молдавско-российских отношениях, но и непосредственно влияют на ситуацию в регионе в целом.

«Надо четко понимать, кто на кого играет и что происходит в соседнем государстве. Господин Додон (президент Молдавии Игорь Додон) дискредитирует Приднестровье перед Россией, обвиняя в „дерибане“, воровстве, олигархическом режиме и прочих смертных грехах. А в общем получается, что они выполняют одну задачу по разрыву связей с Россией как самой Молдавии, так и Приднестровья», — заявил Красносельский.

По словам главы государства, достигнутые сегодня в диалоге Тирасполя и Кишинева успехи отдельные молдавские политики пытаются записать на свой счет (ранее лидер молдавской Демпартии, бизнесмен Владимир Плахотнюк заявил, что прорыв в переговорах был бы невозможен без его договоренности с руководителем приднестровского финансового холдинга Виктором Гушаном).

Красносельский отмечает, что приднестровская сторона остается инициатором дальнейшего мирного урегулирования ситуации на Днестре, предлагая различные варианты решения ситуации.

«При этом ни на одно из пяти моих письменных обращений Игорь Додон не ответил — уклонился от ответа и делал это неоднократно. А я задавал только один вопрос: «Вы готовы к переговорам, уважаемый Игорь Николаевич, или не готовы?» — подчеркнул президент.

В сложившейся ситуации в Тирасполе считают, что молдавский президент своей пассивной позицией лично переложил ответственность за решение проблем в переговорах с Приднестровьем на правительство, которое сегодня через своего представителя продолжает вести официальный диалог.

«Мы не уходим от диалога ни с Игорем Додоном, ни с другими политиками, которые имеют реальную повестку дня. И вопрос, извините, не в нас, а в Игоре Николаевиче, который умышленно уклонился от ответственности и дальнейшего диалога в принципе», — отметил Вадим Красносельский.

Он добавил, что результаты, которых удалось достичь (функционирование в Приднестровье молдавских школ с румынской графикой, доступ молдавских фермеров к угодьям Дубоссарского района, признание Молдавией приднестровских дипломов, открытие моста Бычок — Гура Быкулуй), к президенту Игорю Додону не имеют никакого отношения: «Все это — результаты сложной работы реальных специалистов и непосредственно президента Приднестровья».

«Решение будет приниматься только с учетом интересов приднестровцев», — заключил Вадим Красносельский.

Как сообщало ранее EADaily, в свою очередь президент Молдавии считает, что именно руководство Приднестровья проводит недальновидную политику, не желая менять ситуацию в регионе: «У меня складывается впечатление, что некоторые на левом берегу были бы рады, чтобы в Молдавии было прорумынское правительство, пронатовское. Потому что в этом случае легче просить денег у России, не идти на какие-то договоренности, отрезать идею, чтобы у нас была общая страна». «Когда я говорю президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому: давайте садиться за стол и говорить, они говорят: нет, мы не хотим, у нас Плахотнюк и демократы, мы с ними разговариваем», — заявляет президент Молдавии.





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