Красноармейцы — трёхглавые монстры: фильм к 100-летию независимости Польши

К 100-летию независимости в Польше создали романтический видеоролик с исторической ложью и оскорблением в адрес России. Речь идет об англоязычной короткометражке под названием «Возрождение», созданной при поддержке Польского национального фонда.

«„Возрождение“ — это рассказ о борьбе Польши за независимость, борьбе, которая длилась в течение нескольких поколений. Отправляйтесь в фантастическое путешествие в воображении молодой девушки, которая создает свое собственное видение насыщенного событиями прошлого страны», — говорится в аннотации к ролику.

Российских блогеров в этом фильме возмутила карта Польши (в виде кирпичной стены), у которой в 1918 году стоит Юзеф Пилсудский с молодым польским солдатом. Карта Польского государства с обширными территориями на Востоке преподносится как геополитическая данность, однако это исторический фейк. Такой большой по размерам Польша стала не в 1918 году, а к 1922 году, когда «возрождение» Польши началось с насильственного захвата западных территорий рухнувшей Российской империи.

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Тогда глава объявившей независимость Польши Пилсудский нарушил международное право, перейдя т.н. «линию Керзона» — восточную границу Польши, которая была установлена в ноте главы МИД Великобритании Джорджа Керзона. В 1939 году СССР, как исторический преемник Российской империи, вернул временно оккупированные Польшей российские земли.



Фейковая карта Польши якобы 1918 года.

Еще более в видеоролике ошеломляет изображение красноармейцев, которые в начале 20-х годов пытались прогнать польского агрессора с территории Советского государства. Современные польские художники изобразили наших солдат в виде неких трехглавых монстров красного цвета. Таким образом, сегодняшние пропагандисты-«именинники» не только дегуманизировали наших соотечественников, отстаивавших независимость Родины, но и тем самым попытались оправдать массовые убийства советских военнопленных в польских концлагерях образца 1920 годов.





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