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«Красная зона». Кто и как принимает украинцев — Минфин

Курс валют 25 Июн 2020
«Красная зона». Кто и как принимает украинцев — Минфин
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Для тех кто соскучился за самолетами и путешествиями появилась возможность посетить другие страны. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке.

Кто и как принимает украинцев

  • Сейчас Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.

  • Великобритания и Беларусь – с соблюдением карантина в течение 14 дней.

  • Черногория при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

  • Тунис – с 27 июня тестированием по прибытию.

  • Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

Также, после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией.

«Красная зона»

Украина попала в «красную зону», потому что показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев на 100 тысяч населения.

«Зеленая зона»

Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в «зеленой зоне».

Обсервация

Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій вдома».

Из «зеленых стран» – беспрепятственно при наличии страхового полиса.

Напомним

Ранее МИД презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19.

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Источник

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