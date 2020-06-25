«Красная зона». Кто и как принимает украинцев — Минфин

Для тех кто соскучился за самолетами и путешествиями появилась возможность посетить другие страны. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке.

Кто и как принимает украинцев

Сейчас Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.

Великобритания и Беларусь – с соблюдением карантина в течение 14 дней.

Черногория при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

Тунис – с 27 июня тестированием по прибытию.

Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

Также, после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией.

«Красная зона»

Украина попала в «красную зону», потому что показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев на 100 тысяч населения.

«Зеленая зона»

Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в «зеленой зоне».

Обсервация

Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій вдома».

Из «зеленых стран» – беспрепятственно при наличии страхового полиса.

Напомним

Ранее МИД презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19.

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