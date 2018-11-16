Красная черта пройдена: опубликован новый курс доллара

Курс валют на 16 ноября 2018 года: официальный курс доллара потерял еще 7 копеек, а в обменниках доллар наконец тоже опустился ниже психологической отметки 28 грн.

На пятницу 16 ноября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2777.4256 гривны

100 евро – 3139.8796 гривны

10 российских рублей – 4.1693 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 16 ноября упал на 7 копеек, до 27,77 грн. Курс евро НБУ на 16 ноября понизился на 5 копеек, до 31,40 грн. Российский рубль подорожал.

В предыдущий банковский день, четверг 15 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2783.9406 гривны

100 евро – 3144.7393 гривны

10 российских рублей – 4.0942 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг 15 ноября доллар в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился. Курс евро к моменту окончания торгов снизился на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

Предложение валюты давило на котировки. Нацбанк вышел на торги через «анонимный» Matching, чтобы скупить доллар по цене 27,77 гривен, после чего спрос и предложение на межбанке уравновесились. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,7730грн (по сравнению с предыдущим банковским днем он понизился на 7 копеек). К моменту завершения торгов на межбанке доллар подешевел до уровня 27,76/27,79грн. Курс евро к концу сессии в четверг опустился до уровня 31,38/31,39.

В обменниках 15 ноября доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже, до 27,90/27,97. Курс евро в пунктах обмена валюты в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился — 31,57/31,70 грн.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

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