Косюк: Дотации — адекватная, оправданная и необходимая поддержка для предприятий, финансирующих экономику Украины

Глава правления «Мироновский хлебопродукт» поделился в блоге на «Экономическая правда» мыслями о госдотациях для производителей сельскохозяйственной продукции.

Юрий Косюк отметил, что дотации большим аграрным предприятиям — это не их прихоть, а решение, принятое Верховной Радой Украины и Кабинетом министров. Это решение властей было призвано свести к нулю коррупцию в аграрном бизнесе и вывести последний из теневой среды.

«Именно по принципу «плати больше налогов — получай больше поддержки» и формируются дотации. Иными словами, если аграрная компания показывает свою прибыль, платит налоги государству, то, соответственно, получает соразмерные дотации со стороны государства», — отметил Косюк.

Бизнесмен объяснил, что благодаря МХП, который является лидером по производству и экспорту курятины, происходит стабильное поступление валютной выручки в госказну, благодаря чему пополняются бюджеты.

«В этом контексте, дотации — это абсолютно адекватная, оправданая и необходимая поддержка для предприятий, финансирующих экономику Украины», — отметил Юрий Косюк.

По мнению главы правления МХП, тот механизм перераспределения дотаций, который работает сегодня, требует основательной доработки. Ведь есть проблемы с доступом небольших сельскохозяйственных предприятий к бюджетному финансированию. Поэтому, необходимо продумать и разработать для них отдельную бюджетную программу.

«Я верю, что придет то время, когда платить налоги будут все без исключения. А принцип распределения госдотаций «больше платы государству — больше получай назад» вытянет из «тени» бизнес», — резюмировал Косюк.

Напомним, что «Мироновский хлебопродукт» является одним из наиболее успешных отечественных агропредприятий, которое имеет производственные мощности в Нидерландах и Словакии.

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