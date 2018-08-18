Косачев назвал Аннана одной из значительнейших фигур мировой политики

14:4518.08.2018

(обновлено: 15:06 18.08.2018)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший генсек ООН Кофи Аннан был одной из значительнейших фигур мировой политики и хорошим партнером для России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Умер бывший генсек ООН Кофи АннанАннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

«Кофи Аннан, о кончине которого объявлено сегодня – это, несомненно, одна из значительнейших фигур мировой политики на рубеже двух веков. Он был первым на этом посту выходцем из тропической Африки, а также «карьерным ооновцем», поскольку проработал в структурах ООН практически всю сознательную жизнь», — сказал Косачев.

Парламентарий напомнил, что Аннан работал на высшем посту в ООН, когда развивались драматические события в бывшей Югославии и происходил геноцид в Руанде, лично содействовал переходу к гражданскому правлению в Нигерии и нормализации отношений Ливии с США и Великобританией, его мирные инициативы позволили прекратить кровопролития в Восточном Тиморе в 1999 году.

В ГД отметили вклад Кофи Аннана в совершенствование международных отношенийВажным делом своей жизни, подчеркнул Косачев, Аннан считал необходимость реформирования ООН в целях укрепления ее авторитета, и во многом преуспел в этом, за что и был в 2001 году удостоен Нобелевской премии мира.

«Для России он всегда был хорошим партнером и собеседником — неслучайно мы и после его ухода с высшей должности в ООН поддержали его назначение специальным посланником ООН и ЛАГ по сирийскому кризису в 2012 году. Полагаю, в том, что его план урегулирования так и не был реализован, нет его личной вины – уже тогда набирало силу объединение ИГИЛ*, не заинтересованное ни в каких мирных планах для Сирии», — заявил глава комитета СФ.

По его словам, всему миру, включая Россию, обязательно нужно отдать должное ушедшему политику, одному из весьма успешных и авторитетных лидеров ООН, работавшему в ней в обоих тысячелетиях.

*Террористическая организация, запрещена в России.





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